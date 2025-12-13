onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 11:31

Bazı tasarımlar vardır, bakarsın… sonra bir daha bakarsın… ve en sonunda 'Az önce neye baktım ben?' diyerek hayatı sorgularsın! Estetiğin firar ettiği, amacının bir türlü anlaşılamadığı bu tasarımların hangi ruh haliyle yapıldığını anlamak ise neredeyse imkansızdır. Görsel zevklere küsmüş ve amacından sapmış birbirinden inanılmaz tasarımları sizin için Reddit'ten derledik. 

Hazırsanız, haftanın absürt tasarım turu başlıyor... 

1. Araknofobisi olanlar bakmasın!

1. Araknofobisi olanlar bakmasın!

Yıllardır aradığınız küpeyi buldunuz!

2. Örgü örmeyi çok seven arkadaşa yılbaşı hediyesi!

2. Örgü örmeyi çok seven arkadaşa yılbaşı hediyesi!

Daha önce bu kadar mutlu bir yüz görmemiştik! Bakmalara doyamadık...

3. Hayalleri süsleyen doğum günü pastası!

3. Hayalleri süsleyen doğum günü pastası!

Pasta tasarımı konusunsa şefler sahiden kendilerini aştılar.

4. İşte şıklık işte tarz...

4. İşte şıklık işte tarz...

Hey kovboy... İstersen, yorumları moda dünyasına bırakalım!

5. Yılın son saç modeli

5. Yılın son saç modeli

Farklılık arayanlara daha önce görülmemiş bir stil... 2026'nın ilk günlerinde böyle görünmek istediğinize eminiz!

6. Yeşilçam'ın efsanesi: Unutulmaz ahtapot sahnesi

6. Yeşilçam'ın efsanesi: Unutulmaz ahtapot sahnesi

Yeşilçam'ı yaşatmak için daha iyi bir yol olamazdı! Bu dövmeyi yakın zamanda herkesin yaptırmasını bekliyoruz.

7. İnci gibi dişler...

7. İnci gibi dişler...

Şık mı değil mi diye tartışmayacağız... Zira bize biraz korkunç geldi!

8. Beterin beteri vardır...

8. Beterin beteri vardır...

Üstelik bu dişlerin tel tedavisine ihtiyacı var!

9. Başınızdayken yemeye başlayın!

9. Başınızdayken yemeye başlayın!

Pizza pizza olalı böyle gariplik görmemişti. Danilo Şef ve İtalyan basını bunu görmesin!

10. Mimar Selim Bey'den son bir dokunuş!

10. Mimar Selim Bey'den son bir dokunuş!

Tavuk çiftliği olan ev sahibine Mimar Selim Bey'den başkasının yapamayacağı şok eden tasarım. Hayvanları ve doğayı rahat mı bıraksak artık?

11. Sanatçının "Doğadan ilham alamamak..." adlı eseri!

11. Sanatçının "Doğadan ilham alamamak..." adlı eseri!

Fazla söze gerek yok. Umarız kimse evine böyle bir ürün almayı tercih etmiyordur!

12. İlmek ilmek örülmüş...

12. İlmek ilmek örülmüş...

Bunca emeğe saygı duyuyor, şaşkınlığımızı da gizleyemiyoruz. Bunu nasıl ördünüz?

13. Vertigo atağı geçirten merdiven!

13. Vertigo atağı geçirten merdiven!

Düşmeden çıkılır belki ama düşmeden inmek zor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
