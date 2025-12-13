Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Bazı tasarımlar vardır, bakarsın… sonra bir daha bakarsın… ve en sonunda 'Az önce neye baktım ben?' diyerek hayatı sorgularsın! Estetiğin firar ettiği, amacının bir türlü anlaşılamadığı bu tasarımların hangi ruh haliyle yapıldığını anlamak ise neredeyse imkansızdır. Görsel zevklere küsmüş ve amacından sapmış birbirinden inanılmaz tasarımları sizin için Reddit'ten derledik.

Hazırsanız, haftanın absürt tasarım turu başlıyor...

Kaynak