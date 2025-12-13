Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Bazı tasarımlar vardır, bakarsın… sonra bir daha bakarsın… ve en sonunda 'Az önce neye baktım ben?' diyerek hayatı sorgularsın! Estetiğin firar ettiği, amacının bir türlü anlaşılamadığı bu tasarımların hangi ruh haliyle yapıldığını anlamak ise neredeyse imkansızdır. Görsel zevklere küsmüş ve amacından sapmış birbirinden inanılmaz tasarımları sizin için Reddit'ten derledik.
Hazırsanız, haftanın absürt tasarım turu başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Araknofobisi olanlar bakmasın!
2. Örgü örmeyi çok seven arkadaşa yılbaşı hediyesi!
3. Hayalleri süsleyen doğum günü pastası!
4. İşte şıklık işte tarz...
5. Yılın son saç modeli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yeşilçam'ın efsanesi: Unutulmaz ahtapot sahnesi
7. İnci gibi dişler...
8. Beterin beteri vardır...
9. Başınızdayken yemeye başlayın!
10. Mimar Selim Bey'den son bir dokunuş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sanatçının "Doğadan ilham alamamak..." adlı eseri!
12. İlmek ilmek örülmüş...
13. Vertigo atağı geçirten merdiven!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın