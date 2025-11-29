onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
29.11.2025 - 10:14

Yaratıcılık ile harmanlanması gereken tasarım dünyasında bazen sınırlar aşılıyor... Öyle ki kimi tasarımlar estetikten uzak kimileri mantıktan kopuk hale geliyor. Tabii bu durumda gözlere meydan okuyan tasarımlar herkesi şaşkına çeviriyor. Çoğumuz için anlaması ve kabul etmesi zor olan haftanın tasarımlarını Reddit'ten derledik. Bu hafta listede ejderha arabadan İkiz Kuleler nail art'a yok yok... 

Sıkı durun, bi' acayip tasarım turu başlıyor!

1. Altın varaklı bir arabaya sahip olmayı kim istemez ki?

Özellikle arabanın kaputuna yerleştirilen melek fazlası ile hayranlık uyandırsa da yeri pek doğru değil gibi!

2. Nail art dedik bağrımıza bastık ama bu kadarı fazla değil mi?

Hamsi konservesi nail arttan çatal kaşık takımına dönen tırnaklara her şeyi gördüğümüzü zannediyorduk ki yanılıyormuşuz!

3. İşte karşınızda Mimar Selim Bey'den eşsiz bir tasarım!

Bu zavallı sehpanın pantolonuna mı şaşmalı, yoksa genç yaşta edindiği zararlı alışkanlığa mı? Biz bilemedik....

4. Biraz da modanın sınırlarını zorlayalım hadi!

Araba koleksiyoncuları burada mı? Aman diyim hemen saklayın, zira her an kemere dönüşebilir arabalarınız!

5. Ejderha araba ile yola çıkmaya hazırız!

Elbette bu eşsiz tasarım, Daenerys Targaryen, yani namıdiğer ejderhaların annesinin arabası olmaya aday!

6. Yunan Mitolojisi'nin Sentorları modern dünyada!

Zaten, ayakkabı tasarımcılarının da sınırları aşma zamanı gelmişti!

7. Biraz da nostalji: Covid şıklığı!

Çoğumuzun unutmak istediği covid günlerinde tasarlanmış olmalıydı bu şıklık! Tabii siz maskeli baloya gaz maskesi ile gideceksiniz, o ayrı!

8. Beyler sıkı durun: Haftanın saç modeli belli oldu!

Saç modelinizden sıkıldıysanız, heyecan arıyorsanız buldunuz! Tabii bu saç modeli ile sosyalleşmek ister misiniz, onu bilemeyeceğiz.

9. Jet ski ile kara yolculuğu...

Günümüz teknolojisini at arabası ile buluşturmak mı? Sahiden daha iyi bir fikir olmazdı... Faytonların yasaklanması ile beklediğimiz yaratıcılık buydu zaten!

10. Hem şık hem kullanışlı! 👇

11. Elbette sıra: Dövme sanatının sınırları aşan çizgilerinde!

Ne yalan söyleyelim, işçilik bir hayli iyi! Constantine filminden çıkmış gibi hissettiren bu dövmenin tasarlanma amacını ise tasarımcıdan ziyade dövmeyi yaptıran kişiye sormalı.

12. Koskoca köpek balığı "At balığına" dönmüş!

Kelime şakası yaptığımızı sandıysanız, üzülürüz. Biz ne yapalım ki eser baya bildiğiniz 'at balığı.'

13. Son durak: İnsanoğlunun sınırları aşan vahşiliği!

Doğada gördüğümüzde hayran olduğumuz bu güzelliğin duvarda işi ne? Tasarımların çoğu ilginç ve sınır tanımazdı ancak bu sahiden bütün sınırları aştı!

