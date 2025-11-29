Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Yaratıcılık ile harmanlanması gereken tasarım dünyasında bazen sınırlar aşılıyor... Öyle ki kimi tasarımlar estetikten uzak kimileri mantıktan kopuk hale geliyor. Tabii bu durumda gözlere meydan okuyan tasarımlar herkesi şaşkına çeviriyor. Çoğumuz için anlaması ve kabul etmesi zor olan haftanın tasarımlarını Reddit'ten derledik. Bu hafta listede ejderha arabadan İkiz Kuleler nail art'a yok yok...
Sıkı durun, bi' acayip tasarım turu başlıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Altın varaklı bir arabaya sahip olmayı kim istemez ki?
2. Nail art dedik bağrımıza bastık ama bu kadarı fazla değil mi?
3. İşte karşınızda Mimar Selim Bey'den eşsiz bir tasarım!
4. Biraz da modanın sınırlarını zorlayalım hadi!
5. Ejderha araba ile yola çıkmaya hazırız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yunan Mitolojisi'nin Sentorları modern dünyada!
7. Biraz da nostalji: Covid şıklığı!
8. Beyler sıkı durun: Haftanın saç modeli belli oldu!
9. Jet ski ile kara yolculuğu...
10. Hem şık hem kullanışlı! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Elbette sıra: Dövme sanatının sınırları aşan çizgilerinde!
12. Koskoca köpek balığı "At balığına" dönmüş!
13. Son durak: İnsanoğlunun sınırları aşan vahşiliği!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın