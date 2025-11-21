onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
21.11.2025 - 09:53

Estetikten tamamen uzak, kullanım amaçlarıyla taban tabana zıt, hatta insanı hafifçe sinirlendiren tasarımlar düşünün... Biz de sizin için 'Bunu kim, neden tasarladı?' dedirten birbirinden tuhaf tasarımlar seçtik. Haftanın mantığa meydan okuyan ve tasarım dünyasının sınırlarını zorlayan tasarımlarını Reddit'ten derledik. Ünlülerin yüzlerinin işlendiği tablolardan sandalyelere, karpuzun masaya dönüştüğü dekorasyon şıklığından modaya bu seride yok yok... 

Hazırsanız, bi' acayip tasarım turu başlıyor! 

1. Michael Jackson'a bunu yapan bize ne yapmaz?

1. Michael Jackson'a bunu yapan bize ne yapmaz?

Popun kralı Michael Jackson'a hayran olmayan yoktur sanıyoruz. Ancak onun bu tablodaki yerini henüz anlayamadık...

2. Mimar Selim Bey'in karpuz üreticisi aile için tasarladığı o masa!

2. Mimar Selim Bey'in karpuz üreticisi aile için tasarladığı o masa!

Tabii ki bu yemek masasını Mimar Selim Bey'den başkasının tasarladığına inanmazdık!

3. Siz onu tanıyamamış olabilirsiniz ama Star Wars evreninin gözü yaşlı...

3. Siz onu tanıyamamış olabilirsiniz ama Star Wars evreninin gözü yaşlı...

Jar Jar Binks karakterinin bu hali, 1977 yılından beri bir efsane olan Star Wars evreni için bile şaşırtıcı oldu sanıyoruz!

4. Okuma koltuğu dediğimde marangozun anladığı!

4. Okuma koltuğu dediğimde marangozun anladığı!

Ama sahiden harika bir okuma koltuğuna dönüşmemiş mi?

5. Yeniden moda oldu: Aladdin'in sihirli pantolonu!

5. Yeniden moda oldu: Aladdin'in sihirli pantolonu!

Hanımlar karpuz kol giyer de beyler karpuz paça giymez mi efendim? Tabii moda dünyası bu tarz karşısında şaşkın kalabilir.

6. Otomobil dünyasına büyük darbe!

6. Otomobil dünyasına büyük darbe!

Şimdi nedir bu? Araba mı, yoksa motor mu? Bize soracak olursanız, trafiğe çıkmamalı.

7. Ellerinizi yıkamak istemeyeceksiniz! 👇

8. Beyler yeni saç modeliniz belli oldu.

8. Beyler yeni saç modeliniz belli oldu.

Saç kesimi için berberinize bu fotoğrafı gösterseniz, yeter!

9. Ruhumda kanatlarım var...

9. Ruhumda kanatlarım var...

Biz Jetgiller'deki uçan otoları beklerken ruhunda kanatları olan otomobiller dünyayı ele geçirdi!

10. Evlerimizi şenlendirecek o tasarım!

10. Evlerimizi şenlendirecek o tasarım!

Yeni gelinlerin hayali... Bu şık sehpayı, bugüne kadar tasarlamamış olmanın üzüntüsünü yaşadık.

11. Ashton Kutcher, bunu görmesin!

11. Ashton Kutcher, bunu görmesin!

Tabii siz istediğiniz bir başka ünlü ile de bu eşsiz tasarıma kavuşabilirsiniz!

12. Yılbaşı ağacının zirvesi: Yıldız!

12. Yılbaşı ağacının zirvesi: Yıldız!

Cadılar Bayramı tasarımlarını aratmayan bu yıldız ile yeni bir yıla girmek pek iyi bir fikir olmayabilir, bizden söylemesi!

13. Son durak: Zaman bana yetmiyor diyenlere!

13. Son durak: Zaman bana yetmiyor diyenlere!

Artık bir günde 48 saatiniz var efendim, güle güle kullanın.

