Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Estetikten tamamen uzak, kullanım amaçlarıyla taban tabana zıt, hatta insanı hafifçe sinirlendiren tasarımlar düşünün... Biz de sizin için 'Bunu kim, neden tasarladı?' dedirten birbirinden tuhaf tasarımlar seçtik. Haftanın mantığa meydan okuyan ve tasarım dünyasının sınırlarını zorlayan tasarımlarını Reddit'ten derledik. Ünlülerin yüzlerinin işlendiği tablolardan sandalyelere, karpuzun masaya dönüştüğü dekorasyon şıklığından modaya bu seride yok yok...
Hazırsanız, bi' acayip tasarım turu başlıyor!
1. Michael Jackson'a bunu yapan bize ne yapmaz?
2. Mimar Selim Bey'in karpuz üreticisi aile için tasarladığı o masa!
3. Siz onu tanıyamamış olabilirsiniz ama Star Wars evreninin gözü yaşlı...
4. Okuma koltuğu dediğimde marangozun anladığı!
5. Yeniden moda oldu: Aladdin'in sihirli pantolonu!
6. Otomobil dünyasına büyük darbe!
7. Ellerinizi yıkamak istemeyeceksiniz! 👇
8. Beyler yeni saç modeliniz belli oldu.
9. Ruhumda kanatlarım var...
10. Evlerimizi şenlendirecek o tasarım!
11. Ashton Kutcher, bunu görmesin!
12. Yılbaşı ağacının zirvesi: Yıldız!
13. Son durak: Zaman bana yetmiyor diyenlere!
