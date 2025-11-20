Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Gastronomi dünyasında “ziyafet” artık sadece lezzetle sınırlı değil! Özellikle usta şeflerin çalıştığı lüks ve pahalı restoranlar, konuklarının damaklarına hitap etmenin ötesine geçiyor. Unutulmaz bir deneyim yaşatmak istedikleri misafirlerine öyle lezzetler hazırlıyorlar ki bazıları masaya geldiğinde gözleri kamaştırıyor ve hatta hayatı sorgulatıyor.
Biz de sizin için Reddit'ten haftanın lezzet fiyaskolarını derledik. Her biri 'Bu kadar da olmaz!' dedirtecek sınır tanımazlıktaki lezzetler bi' acayip lezzet turuna hazır olun!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
1. "Ekmek aslanın ağzında" konsepti ile başlıyoruz ziyafete!
2. Bu işte bir terslik var!
3. Mutfakta şeffaflıktan yanayım diyenlere!
4. Hazine dediğin karbonhidrattan fazlası olamazdı zaten...
5. "Doğal besleniyorum" diyenlerin akşam yemeği
6. Biliyorsunuz değil mi? Macaron saksıda yetişir!
7. Sunumları sadeleştirme zamanı gelmişti!
8. Çocukluğa yolculuk: Aşçı çamurlarla oynamış!
9. Kimi küvette kimi tavada yer...
10. Fileminyonu bir de bardakta deneyin!
11. Bir avuç tatlı...
12. Bari tavada çizik olmasaydı...
13. Son lezzet ise X'ten: Bildiğiniz gibi Karadeniz'de hamsisiz sunum olmaz!
