Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
20.11.2025 - 13:51

Gastronomi dünyasında “ziyafet” artık sadece lezzetle sınırlı değil! Özellikle usta şeflerin çalıştığı lüks ve pahalı restoranlar, konuklarının damaklarına hitap etmenin ötesine geçiyor. Unutulmaz bir deneyim yaşatmak istedikleri misafirlerine öyle lezzetler hazırlıyorlar ki bazıları masaya geldiğinde gözleri kamaştırıyor ve hatta hayatı sorgulatıyor. 

Biz de sizin için Reddit'ten haftanın lezzet fiyaskolarını derledik. Her biri 'Bu kadar da olmaz!' dedirtecek sınır tanımazlıktaki lezzetler bi' acayip lezzet turuna hazır olun!

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

Kaynak

Geçen Haftanın Tuhaf Sunumlarına Göz Atmayı Unutmayın👇

1. "Ekmek aslanın ağzında" konsepti ile başlıyoruz ziyafete!

Yaratıcılığına diyecek yok, ama tadını da merak etmiyor değiliz hani!

2. Bu işte bir terslik var!

Tabağın tersini mi çevirmişler yoksa iç lastiği servis tabağı olarak mı kullanmışlar o kadarını anlamadık, açıkçası!

3. Mutfakta şeffaflıktan yanayım diyenlere!

Gerçi bu sushiler hiç fena görünmüyor. Denemek ister miydiniz?

4. Hazine dediğin karbonhidrattan fazlası olamazdı zaten...

Peki, siz bu hazine sandığında ziyafete var mısınız? Bu lezzet kutusu, yeni gelinler için çeyiz sandığı da olabilir.

5. "Doğal besleniyorum" diyenlerin akşam yemeği

Zaten, saksıda çiçek yemeyen de ne bileyim...

6. Biliyorsunuz değil mi? Macaron saksıda yetişir!

İddia ediyoruz; Fransız mutfağının gözde lezzeti, daha önce böyle sunulmamıştır.

7. Sunumları sadeleştirme zamanı gelmişti!

Çorbanızı huzurla içebilirsiniz. Ama tek lavaşla...

8. Çocukluğa yolculuk: Aşçı çamurlarla oynamış!

Çocukken sokaklarda çamurlarla oynama şansınız olmuş muydu? O zaman bu tarifi siz de biliyor olmalısınız.

9. Kimi küvette kimi tavada yer...

Artık ziyafet sofraları için porselen tabaklara ihtiyaç olmadığını siz de biliyorsunuz!

10. Fileminyonu bir de bardakta deneyin!

Klasikleşmiş fillet steak sunumlarını unutun! Yiyecek içecek her şey bir arada... İsli bir ziyafetten daha azını artık istemeyeceksiniz!

11. Bir avuç tatlı...

Daha önce de görmüştük değil mi? New York'un zenginleri avuçla tatlı yiyor, artık biliyorsunuz.

12. Bari tavada çizik olmasaydı...

Peki, yemeğinizi yedikten sonra bu görüntü ile karşılamak size kendinizi nasıl hissettirirdi?

13. Son lezzet ise X'ten: Bildiğiniz gibi Karadeniz'de hamsisiz sunum olmaz!

twitter.com

Bi' acayip lezzet turumuzun sonunda karnınızın doyduğuna eminiz. Afiyet olsun!

