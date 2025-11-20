onedio
Harvard'lı Doktor Çay Severleri Uyardı: Bu 7 Çay Alışkanlığıyla Sağlığınızı Tehlikeye Atıyor Olabilirsiniz!

Harvard'lı Doktor Çay Severleri Uyardı: Bu 7 Çay Alışkanlığıyla Sağlığınızı Tehlikeye Atıyor Olabilirsiniz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 09:25

'Şöyle mis gibi bir çay demlesek' ile başlayan kahvaltı klasikleri, bitmek bilmeyen çay sohbetleri, bir de yemeğin üzerine içilen demli bir çay derken, sofralardan bir an bile eksik olmayan bir lezzet bizimkisi. Üstelik çay sadece Türkiye'de değil Birleşik Krallık'tan Hindistan'a dünyanın her köşesinde vazgeçilmez bir lezzet. Tabii uzmanların da çay üzerine pek çok tavsiyesi ve daha da önemlisi uyarısı var elbette. 

Harvard’da eğitim almış gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi de onlardan biri! İnsanların çay içme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Sethi, bağırsak ve karaciğerde ciddi tahribat yaratan çay alışkanlıkları konusunda uyarıda bulundu. Peki, çay şekerli mi içilmeli, şekersiz mi? Açken çay içilir mi? 

İşte, detaylar... 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Çayseverler toplanın: Sağlıklı olmak ve çaysız kalmamak için dikkat etmeniz gerekenleri Harvardlı doktor açıkladı!

Harvard’da eğitim alan gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben board sertifikalı bir gastroenteroloğum ve işte bağırsak ve karaciğer sağlığınızı mahveden 7 kötü çay alışkanlığı,” diye yazdı.

'Çay aç karnına mı, yoksa tok karnına mı içilir?', 'Çaya şeker atılır mı?' tartışmalarına son veren açıklamaya gelin birlikte bakalım. 👇

Mideniz için aç karnına çay içmeyin!

Mideniz için aç karnına çay içmeyin!

Dr. Sethi’nin ilk uyarısı, aç karnına çay içmekle ilgili oldu. Eğer kahvaltıdan önce çayı koyanlardansanız, bu uyarıya dikkat edin. Zira bu masum görünen alışkanlık, Dr. Sethi’ye göre, çayın asiditesi ve içindeki kafein taneleri yüzünden mide zarını tahriş ediyor. Dahası, aç karnına içilen çay; asit reflüsü, mide bulantısı ve genel rahatsızlık hissine yol açabiliyor. Ayrıca, çayın idrar söktürücü etkisi de vücudu susuz bırakabiliyor. Bu da özellikle kansızlık yaşayan kişilerde demir emilimini azaltıyor.

Peki, çaya şeker atılır mı?

Peki, çaya şeker atılır mı?

Dr. Sethi, çay ve şeker uyumu konusunda ise öncelikle buzlu çay ve sütlü çay tüketiminin sınırlandırılması gerektiğinin altını çiziyor. Takipçilerine şöyle diyor:

“Buzlu çaylar veya sütlü çaylar 30–40 gram şeker içerebilir.”

Bu tür bol şekerli çayları düzenli tüketmek ise alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı veya diyabet riskini artırabilir. 

Detoks ve zayıflama çayları sağlıklı mı?

Detoks ve zayıflama çayları sağlıklı mı?

Dr. Sethi detoks veya zayıflama çaylarının da iddia edildiği kadar faydalı olmadığını açıkça dile getiriyor. Zayıflatıcı ürünlerin içerisinde 'müshil' etkisi yaratan maddeler olduğunu söylüyor ve ekliyor: Sık tüketilen zayıflama ve detoks çayları, dehidrasyon, elektrolit dengesizliği ve bağırsaklarda hasara yol açabiliyor! 

Her şeyin fazlası zarar: Yeşil çay özünü aşırı tüketmeyin!

Her şeyin fazlası zarar: Yeşil çay özünü aşırı tüketmeyin!

Pek çok kişi, yeşil çayın siyah çaya göre daha sağlıklı bir seçenek olduğunu düşünüyor. Ancak neyin fazlası yararlı ki? 

Dr. Sethi, bu konuda da uyarıyor. Yeşil çay takviyelerinin aşırı kullanımının nadir ama gerçek bir karaciğer toksisitesi riski oluşturduğu konusunda uyarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çayı asla soğuk içmem" diyenler buraya dikkat: Çayın sıcaklığı nasıl olmalı?

Çayı kaynar içen pek çok kişi tanıdığınıza eminiz. Ancak Dr. Sethi, çayın 65°C’nin altına soğumasını beklemeden içilmemesi gerektiğini söylüyor!

Düzenli olarak 65°C’nin üzerindeki sıcaklıkta çay tüketimi ise düşündüğünüzden çok daha riskli, öyle ki aşırı sıcak çay yemek borusu kanseri riskini artırıyor.

Bu konuya dair çarpıcı bir araştırma da var üstelik! Çin'de yapılan ve 2020 yılında yayınlanan araştırmaya göre, 'çok sıcak (65°C üstü) çay içmenin, yemek borusunun yassı epitel hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türü olan özofagus skuamöz hücreli karsinom ile önemli ölçüde ilişkili olduğu tespit edildi.'

Elinizde çay bardağı ile uyumayın: Gecenin son çayı saat kaçta içilmeli?

Aslında çay, kahveye göre çok daha az kafein içeriyor. Ancak yine de içindeki kafeinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor, Dr. Sethi. Özellikle de chai ve yeşil çayın gece geç saatlerde içilmemesini öneriyor. Vücutta uzun süre kalan kafeinin uykuyu bozduğunu hatırlatıyor. 

Uykusuzluk ise vücudun gece boyunca kendini yenilemesini engelliyor. Bu da karaciğer ve bağırsak fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor.

Son uyarı ise köpüklü çaylara geliyor: Bubble Tea

Son uyarı ise köpüklü çaylara geliyor: Bubble Tea

Dr. Sethi, köpüklü çayları sevenler için de ciddi bir uyarıda bulunuyor. Yüksek şeker içeriğine vurgu yapan doktor, “gizli kalorilere” dikkat çekiyor. Aşırı kalori alımı, insülin direncine ve alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığına neden olabilir.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
