Uzmanlar Uyardı: Bu Alışkanlığa Günde 3 Dakikanızı Ayırırsanız Ağız Kanseri Riskini Azaltabilirsiniz

Uzmanlar Uyardı: Bu Alışkanlığa Günde 3 Dakikanızı Ayırırsanız Ağız Kanseri Riskini Azaltabilirsiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.11.2025 - 16:07

Günlük rutininize sadece üç dakikalık basit bir alışkanlık eklemek, ağız sağlığınızı korumanın ötesinde önemli bir etki yaratabilir. Uzmanlar, bu küçük adımın uzun vadede ağız kanseri riskini azaltabileceğini belirtiyor. Diş fırçalamanın yeterli olmadığı noktaları tamamlayan bu uygulama, hem dişlerinizi hem de genel sağlığınızı korumanın anahtarı olabilir.

Günlük rutinine sadece üç dakikalık bir alışkanlık eklemek, belirli bir kanser türü riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzmanlara göre, ağız sağlığı ve hijyeni ağız kanseri riskinde önemli rol oynuyor.

Ağız kanseri; dudak, diş etleri, dil, yanak içi veya ağızın çatısı ve tabanında başlayabilen hücre büyümesi olarak tanımlanıyor. Belirtileri arasında iyileşmeyen yaralar, ağız içinde beyaz veya kırmızı lekeler, gevşek dişler, ağrı veya şişlik ve yutma güçlüğü yer alıyor.

TePe Klinik Eğitim Başkanı ve Diş Terapisti Miranda Pascucci, diş ipi kullanmanın plak birikimini azaltarak ağız kanseri riskini düşürebileceğini belirtiyor.

Pascucci, “Sadece diş fırçalamak diş yüzeylerinin %60’ını temizler. Aradaki plak birikimi sadece çürük ve diş eti hastalıklarına yol açmaz, aynı zamanda bakteriler ve iltihaplanma ağız enfeksiyonlarını ve bazı durumlarda ağız kanserini tetikleyebilir” diyor.

Günde en az bir kez diş ipi kullanılması öneriliyor. İyi bir ağız hijyeni rutini; günde iki kez florürlü diş macunu ile fırçalama ve diş aralarını en az bir kez interdental fırça veya diş ipi ile temizlemeyi içeriyor.

Araştırmalar doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi olmasa da kötü ağız sağlığının kronik iltihaplanmayı artırarak bazı ağız kanserleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

