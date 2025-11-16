Uzmanlar Uyardı: Bu Alışkanlığa Günde 3 Dakikanızı Ayırırsanız Ağız Kanseri Riskini Azaltabilirsiniz
Günlük rutininize sadece üç dakikalık basit bir alışkanlık eklemek, ağız sağlığınızı korumanın ötesinde önemli bir etki yaratabilir. Uzmanlar, bu küçük adımın uzun vadede ağız kanseri riskini azaltabileceğini belirtiyor. Diş fırçalamanın yeterli olmadığı noktaları tamamlayan bu uygulama, hem dişlerinizi hem de genel sağlığınızı korumanın anahtarı olabilir.
Günlük rutinine sadece üç dakikalık bir alışkanlık eklemek, belirli bir kanser türü riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
TePe Klinik Eğitim Başkanı ve Diş Terapisti Miranda Pascucci, diş ipi kullanmanın plak birikimini azaltarak ağız kanseri riskini düşürebileceğini belirtiyor.
