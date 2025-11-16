Uzmanlar Uyardı: Bu Alışkanlığa Günde 3 Dakikanızı Ayırırsanız Ağız Kanseri Riskini Azaltabilirsiniz

Pascucci, “Sadece diş fırçalamak diş yüzeylerinin %60’ını temizler. Aradaki plak birikimi sadece çürük ve diş eti hastalıklarına yol açmaz, aynı zamanda bakteriler ve iltihaplanma ağız enfeksiyonlarını ve bazı durumlarda ağız kanserini tetikleyebilir” diyor.

Günde en az bir kez diş ipi kullanılması öneriliyor. İyi bir ağız hijyeni rutini; günde iki kez florürlü diş macunu ile fırçalama ve diş aralarını en az bir kez interdental fırça veya diş ipi ile temizlemeyi içeriyor.

Araştırmalar doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi olmasa da kötü ağız sağlığının kronik iltihaplanmayı artırarak bazı ağız kanserleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.