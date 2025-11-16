Apple'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Tim Cook Son Dönemine Giriyor

Tam aksine iPhone satışlarında yıl sonu beklentileri tavan. Şirket de bu yüzden herhangi bir duyuruyu kritik tatil dönemi bitmeden yapmaya pek niyetli değil. Ocak sonunda açıklanacak finansal sonuçlardan önce yeni CEO’nun ilan edilmesi beklenmiyor. Eğer plan bozulmazsa duyurunun yılın hemen başında gelmesi ve yeni yönetime WWDC ile iPhone lansmanı gibi dev organizasyonlara hazırlanma şansı tanınması düşünülüyor.

Tim Cook, 2011’de Steve Jobs’ın ardından görevi devraldığında Apple yaklaşık 350 milyar dolar değerindeydi. Bugün şirket 4 trilyon dolar sınırına dayanmış durumda. Hisse fiyatları son açıklanan güçlü bilançoyla zirve seviyelere yakın seyrederken, yapay zeka yarışında Nvidia, Microsoft ve Alphabet’in yükselişi Apple’ın gölgesinde hafif bir baskı yaratmış durumda.

Bu yıl üst yönetimde yaşanan ayrılıklar da tabloyu daha ilginç hale getiriyor. Cook’un yıllardır en güvendiği isimlerden CFO Luca Maestri koltuğunu bırakırken, operasyon direktörü Jeff Williams da Temmuz itibarıyla görevden ayrılacağını duyurmuştu. Şayet Ternus CEO koltuğuna oturursa, Apple’ın yeni ürün kategorilerinde zorlandığı ve yapay zekâ yarışında rakiplerinin gerisine düştüğü bir dönemde donanım kökenli bir ismin şirketi yeniden hizalaması bekleniyor.