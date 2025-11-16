onedio
Apple'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Tim Cook Son Dönemine Giriyor

Apple'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Tim Cook Son Dönemine Giriyor

Apple
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
16.11.2025 - 15:17

Apple’da uzun süredir gündemde olan liderlik değişimi somut adımlar kazanmaya başladı. Şirket içi kaynaklara göre, Tim Cook’un görevini devretme süreci hızlandırılmış durumda. Yönetim, olası takvime uygun olarak hazırlıklarını yoğunlaştırmış ve önümüzdeki dönemde Apple’ın yeni bir CEO ile yoluna devam etmesi muhtemel görünüyor. Bu gelişme şirketin stratejik yönelimi ve teknoloji sektöründeki konumunu etkileyebilecek önemli bir dönemin habercisi niteliğinde.

Teknoloji devinin içinden sızan bilgilere göre 14 yıldır şirketi yöneten Tim Cook için geri sayım başladı.

Yönetim kurulu, Cook’un gelecek yıl görevi devretme ihtimaline karşı içerideki hazırlıkları ciddi şekilde hızlandırmış.

Financial Times’a konuşan kaynaklar, Apple’ın dev makinesini yıllardır sorunsuz çalıştıran Cook’un ayrılık ihtimalinin son dönemde daha yüksek sesle konuşulduğunu aktarıyor. Masada en güçlü aday ise şirketin donanım mühendisliğinin başındaki John Ternus.

Bu değişim, Apple’ın performansıyla alakalı değil.

Tam aksine iPhone satışlarında yıl sonu beklentileri tavan. Şirket de bu yüzden herhangi bir duyuruyu kritik tatil dönemi bitmeden yapmaya pek niyetli değil. Ocak sonunda açıklanacak finansal sonuçlardan önce yeni CEO’nun ilan edilmesi beklenmiyor. Eğer plan bozulmazsa duyurunun yılın hemen başında gelmesi ve yeni yönetime WWDC ile iPhone lansmanı gibi dev organizasyonlara hazırlanma şansı tanınması düşünülüyor.

Tim Cook, 2011’de Steve Jobs’ın ardından görevi devraldığında Apple yaklaşık 350 milyar dolar değerindeydi. Bugün şirket 4 trilyon dolar sınırına dayanmış durumda. Hisse fiyatları son açıklanan güçlü bilançoyla zirve seviyelere yakın seyrederken, yapay zeka yarışında Nvidia, Microsoft ve Alphabet’in yükselişi Apple’ın gölgesinde hafif bir baskı yaratmış durumda.

Bu yıl üst yönetimde yaşanan ayrılıklar da tabloyu daha ilginç hale getiriyor. Cook’un yıllardır en güvendiği isimlerden CFO Luca Maestri koltuğunu bırakırken, operasyon direktörü Jeff Williams da Temmuz itibarıyla görevden ayrılacağını duyurmuştu. Şayet Ternus CEO koltuğuna oturursa, Apple’ın yeni ürün kategorilerinde zorlandığı ve yapay zekâ yarışında rakiplerinin gerisine düştüğü bir dönemde donanım kökenli bir ismin şirketi yeniden hizalaması bekleniyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
