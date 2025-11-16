Apple'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Tim Cook Son Dönemine Giriyor
Apple’da uzun süredir gündemde olan liderlik değişimi somut adımlar kazanmaya başladı. Şirket içi kaynaklara göre, Tim Cook’un görevini devretme süreci hızlandırılmış durumda. Yönetim, olası takvime uygun olarak hazırlıklarını yoğunlaştırmış ve önümüzdeki dönemde Apple’ın yeni bir CEO ile yoluna devam etmesi muhtemel görünüyor. Bu gelişme şirketin stratejik yönelimi ve teknoloji sektöründeki konumunu etkileyebilecek önemli bir dönemin habercisi niteliğinde.
Teknoloji devinin içinden sızan bilgilere göre 14 yıldır şirketi yöneten Tim Cook için geri sayım başladı.
Bu değişim, Apple’ın performansıyla alakalı değil.
