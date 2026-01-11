Tüketim Tarihi Yaklaşan ve Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satıldığı Zincir Market Açıldı
Türkiye’de gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş dar gelirliyi her geçen gün daha da zorluyor. Alım gücünün erimesiyle birçok temel ürüne ulaşmak güçleşirken, vatandaşlar çarşı ve pazardan eli boş dönüyor. Sofralar giderek sadeleşirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 4 ilde şubeleri bulunan bir marketin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
NEFES gazetesinden İlke Çıtır, Eskişehir'de ziyaret ettiği marketteki deneyimlerini aktardı.
Marketin sloganı "İsraf Savaşçısı"
Markette "bilgilendirici" anonslar yapılıyor.
Bazı ürünlerde tüketim tarihi bir yıl geçmiş.
İnsanlar birçok ürüne korkuyla yaklaşıyor.
