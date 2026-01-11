Tüketim Tarihi Yaklaşan ve Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satıldığı Zincir Market Açıldı

“İsraf Savaşçısı” sloganıyla faaliyet gösteren marketin adı tabloyu daha da çarpıcı kılıyor: Yenir Market. NEFES, marketin Eskişehir şubesini ziyaret etti. Şubede, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ya da son kullanma tarihine sayılı günler kalan ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Raflarda ise büyük zincir marketlerin satıştan çıkardığı ürünler yer alıyor.

Bakliyattan süt ürünlerine, temizlik malzemelerinden bebek bezine kadar geniş bir ürün yelpazesi, yüzde 80’e varan indirimlerle sunuluyor. Bu ürünler, artan fiyatlar karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dar gelirli vatandaşlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.