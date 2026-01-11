onedio
12 Ocak Pazartesi Günü Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verilen İller Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2026 - 19:21

Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemi Türkiye genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Sert soğuklarla birlikte yoğun kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre 12 Ocak Pazartesi günü yaklaşık 50 ilde kar yağışı görülecek.

Bu tabloyla birlikte öğrenciler ve veliler de eğitime ara verilip verilmeyeceğini yakından takip ediyor. 

İl il eğitime ara verilen iller haberimizde...

50 il için alarm verildi.

Rusya ve Balkanlar kaynaklı yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye giriş yaptı. Hava sıcaklıklarında sert düşüşe yol açan sistemle birlikte dondurucu soğuklar ve yer yer yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini artırmaya başladı.

Pazar günü itibariyle Pazartesi okulların tatil olacağı iller de açıklanmaya başladı.

İlk kar tatili haberleri geldi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl şu açıklamayı yaptı:

Tunceli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile,

İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla;

12-13 Ocak 2026 Pazartesi ve Salı günleri Tunceli genelinde egitime (üniversite senatosu kararıyla üniversite öğrencileri dahil) 2 gün süreyle ara verilmiştir.

Aynı tarihlerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de tatil açıklaması geldi.

'Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günleri ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenmektedir.

Bu kapsamda; Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı; 800 metre ve üzeri kesimlerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi) karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışı, ilimizin diğer ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir.

Beklenen hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi risklerinin oluşabileceği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

İstanbul'da da bir gün eğitime ara verildi. Valilik açıklama yaptı:

'İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası… İyi tatiller çocuklar.

İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.'

Ankara'da kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten gelen açıklamada, il genelindeki eğitim-öğretim faaliyetine ise devam edileceği açıklandı.

'DUYURU

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

Hakan Karakoca
