12 Ocak Pazartesi Günü Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verilen İller Açıklandı
Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemi Türkiye genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Sert soğuklarla birlikte yoğun kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre 12 Ocak Pazartesi günü yaklaşık 50 ilde kar yağışı görülecek.
Bu tabloyla birlikte öğrenciler ve veliler de eğitime ara verilip verilmeyeceğini yakından takip ediyor.
İl il eğitime ara verilen iller haberimizde...
50 il için alarm verildi.
İlk kar tatili haberleri geldi.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de tatil açıklaması geldi.
İstanbul'da da bir gün eğitime ara verildi. Valilik açıklama yaptı:
Ankara'da kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
