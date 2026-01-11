12 Ocak Pazartesi Günü Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verilen İller Açıklandı

'Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günleri ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenmektedir.

Bu kapsamda; Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı; 800 metre ve üzeri kesimlerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi) karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışı, ilimizin diğer ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir.

Beklenen hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi risklerinin oluşabileceği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'