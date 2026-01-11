e-Devlet'ten Tebligata Cevap Vermeyen Ya da Görmeyenin Evi Satışa Çıkarılabilecek

Kentsel dönüşümde hayata geçirilecek yeni uygulama, tebligat sürecini kökten değiştiriyor. Bundan böyle dönüşüm kapsamındaki yapılarda hak sahiplerine yapılacak bildirimler kapıya bırakılan evraklarla değil, e-Devlet üzerinden iletilecek. Ancak bu değişiklik, özellikle dijital tebligatı takip etmeyen yurttaşlar için ağır sonuçlar doğurabilecek.

BirGün’ün aktardığına göre, dönüşüm kararına katılmayan ya da e-Devlet’teki bildirimi 15 gün içinde açıp okumayan maliklerin taşınmazları satış riskiyle karşı karşıya kalacak. Elektronik tebligatın “görülmemesi” halinde, ilgili konut belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satıştan önce karar 15 gün süreyle askıya alınacak ve bu süre içinde itiraz yolu açık olacak.

Uygulamaya tepki gösteren hukukçular ise sistemin mülkiyet hakkını zayıflattığını savunuyor. Avukatlara göre, tebligatın fiilen öğrenilip öğrenilmediği dikkate alınmadan işletilen bu mekanizma, kentsel dönüşümü hızlandırma gerekçesiyle rant odaklı bir sürece hukuki zemin hazırlıyor.

