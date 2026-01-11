onedio
e-Devlet'ten Tebligata Cevap Vermeyen Ya da Görmeyenin Evi Satışa Çıkarılabilecek

e-Devlet'ten Tebligata Cevap Vermeyen Ya da Görmeyenin Evi Satışa Çıkarılabilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2026 - 17:26

Kentsel dönüşümde hayata geçirilecek yeni uygulama, tebligat sürecini kökten değiştiriyor. Bundan böyle dönüşüm kapsamındaki yapılarda hak sahiplerine yapılacak bildirimler kapıya bırakılan evraklarla değil, e-Devlet üzerinden iletilecek. Ancak bu değişiklik, özellikle dijital tebligatı takip etmeyen yurttaşlar için ağır sonuçlar doğurabilecek.

BirGün’ün aktardığına göre, dönüşüm kararına katılmayan ya da e-Devlet’teki bildirimi 15 gün içinde açıp okumayan maliklerin taşınmazları satış riskiyle karşı karşıya kalacak. Elektronik tebligatın “görülmemesi” halinde, ilgili konut belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satıştan önce karar 15 gün süreyle askıya alınacak ve bu süre içinde itiraz yolu açık olacak.

Uygulamaya tepki gösteren hukukçular ise sistemin mülkiyet hakkını zayıflattığını savunuyor. Avukatlara göre, tebligatın fiilen öğrenilip öğrenilmediği dikkate alınmadan işletilen bu mekanizma, kentsel dönüşümü hızlandırma gerekçesiyle rant odaklı bir sürece hukuki zemin hazırlıyor.

Kaynak - BirGün

"Her gün e-devlet kontrol edilmez"

"Her gün e-devlet kontrol edilmez"

Uygulamanın Kasım 2023’te Meclis’ten geçtiğini anımsatan mağdur avukatı Onur Cingil, elektronik tebligat modelinin ciddi hak kayıplarına kapı aralayabileceği uyarısında bulundu. Cingil’e göre, e-Devlet’in düzenli olarak kontrol edilmemesi son derece olağan bir durum. Bu nedenle riskli yapı, hisseli taşınmaz ya da rezerv alan gibi dosyalarda bildirimin fark edilmemesi, yurttaşların bir anda tahliye kararıyla ya da taşınmazlarının satışa çıkarılmasıyla yüz yüze kalmasına yol açabilir.

"Bu sistem ciddi mağduriyetler doğurabilir."

"Bu sistem ciddi mağduriyetler doğurabilir."

Paylı mülkiyetler ve rezerv alan uygulamalarında kararların muhtarlıkta yapılan ilanlar ve yüzde 50+1 çoğunluk esas alınarak alınabildiğine dikkat çeken Cingil, bu yöntemin ciddi mağduriyetler doğurduğunu söyledi. Cingil, “Yurttaş muhtarlığa uğramamış, ilan panosunu hiç görmemiş olabilir. Buna rağmen imza atmadığı gerekçesiyle hak kaybı yaşıyor. Mevcut düzenleme, fiilen ‘haberim yoktu’ demeyi geçersiz kılan, ‘görmediysen de kabul etmiş sayılırsın’ anlayışıyla çalışıyor” dedi.

Avukatlar bu sürecin anayasaya ve hak arama özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

Avukatlar bu sürecin anayasaya ve hak arama özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

“Kentsel dönüşümü hızlandırma” iddiasıyla hayata geçirilen düzenlemelerin pratikte yurttaş aleyhine işlediğini ifade eden Cingil, son yıllarda yapılan yasal değişikliklerin dengeyi müteahhitler lehine bozduğunu söyledi. Cingil’e göre 2021’den bu yana çıkarılan düzenlemelerle mülkiyet hakkı giderek aşındırılırken, satış, tahliye ve riskli yapı kararlarında devletin hak sahiplerini doğrudan bilgilendirme sorumluluğu fiilen ortadan kaldırıldı.

Söz konusu uygulamanın Anayasa’ya ve hak arama özgürlüğüne açıkça aykırı olduğunu savunan Cingil, sürecin yükünü tamamen yurttaşın omuzlarına bıraktığını dile getirdi. “Daha önce ‘haberim yoktu’ diyerek yargı yoluna başvurmak mümkündü. Bugün ise sorumluluk bireyin üzerine yıkılıyor” diyen Cingil, deprem riskinin bu düzenlemelere meşruiyet kazandırmak için kullanıldığını öne sürdü. “İnsanlar ya mülkiyet haklarından vazgeçmeye ya da can güvenliği tehdidiyle yaşamaya zorlanıyor. Bu yaklaşım yurttaşı merkeze almıyor; esasen rantı önceleyen bir anlayışın ürünü” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
