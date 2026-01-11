onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mansur Yavaş, Ankara'daki Trafiğin Sebebi Olarak AVM'leri Gösterdi

Mansur Yavaş, Ankara'daki Trafiğin Sebebi Olarak AVM'leri Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2026 - 18:14

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 23. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Yavaş, başkentte giderek artan trafik sorununda en büyük payın hatalı şehir planlamasına ait olduğunu vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İmar artışının trafik üzerindeki etkisini anlatan Yavaş, araç sayısı ve nüfus karşılaştırması yaptı.

İmar artışının trafik üzerindeki etkisini anlatan Yavaş, araç sayısı ve nüfus karşılaştırması yaptı.

Ankara’nın çeşitli noktalarındaki planlanan nüfus ile fiili yoğunluk arasındaki uçuruma dikkat çeken Yavaş, imar artışlarının trafik üzerindeki etkisini rakamlarla anlattı. Yavaş, 'Yaşamkent; 19 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda imar artışıyla 31 bin. Alacaatlı; 65 bin nüfusa göre planlanmış, imar artışıyla 124 bin olmuş. 124 bin deyip geçmeyin. Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Kişi kadar araba saysanız yeri var. Beytepe; 59 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda 95 bin ama 100 binleri geçecek. Dodurga, 9 bin nüfusa göre planlanmış. Geçen yayımladık, tam 500 bin nüfus oraya gidiyor. Bunların hepsi Eskişehir Yolu'nu kullanacak, hepsi aynı yolları kullanacak. Yeni yollar yok, gelişebilecek imkan yok. Dolayısıyla İncek Mahallesi; 19 bine planlanmış, 108 bin olmuş. Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı’ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, AVM önlerinin trafiğe neden olduğunu iddia etti.

Mansur Yavaş, AVM önlerinin trafiğe neden olduğunu iddia etti.

Merkez Ankara projesinin kent trafiği üzerindeki etkisine de değinen Yavaş, söz konusu alana günlük araç hareketliliğinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ifade etti. Yavaş, 'Ankara’nın trafik sorununu da birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Sadece Ankara Büyükşehir binasının yanına yapılan Merkez Ankara'ya günde 20 bin tane araç giriyor. O 20 bin tane aracın, o cadde üzerine girip çıktığını hesap edin. Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın demiyoruz' ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor” sözleriyle plansız yapılaşmanın ulaşıma doğrudan yansıdığını vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
houseof

Metro ve toplu taşımanın artması gerek öncelikle. Şahsi araç sayısı çok fazla, çoğu evde 2 araba var ama özellikle metro yetersiz olduğu için bir şey diyemiy... Devamını Gör

moon_knight

sanki planlamayı ben yapıyorum imar iznini ben veriyorum..