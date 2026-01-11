Mansur Yavaş, Ankara'daki Trafiğin Sebebi Olarak AVM'leri Gösterdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın 23. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Yavaş, başkentte giderek artan trafik sorununda en büyük payın hatalı şehir planlamasına ait olduğunu vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmar artışının trafik üzerindeki etkisini anlatan Yavaş, araç sayısı ve nüfus karşılaştırması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mansur Yavaş, AVM önlerinin trafiğe neden olduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Metro ve toplu taşımanın artması gerek öncelikle. Şahsi araç sayısı çok fazla, çoğu evde 2 araba var ama özellikle metro yetersiz olduğu için bir şey diyemiy... Devamını Gör
sanki planlamayı ben yapıyorum imar iznini ben veriyorum..