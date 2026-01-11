Belirlenen Emekli Maaşı Zamının Ardından Şimdi de Bayram İkramiyesi Sızdı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada 2026 yılı boyunca uygulanacak en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu açıklamayla birlikte, temmuz ayına kadar emekli aylıklarına ek bir artış yapılmayacağı da netleşti.

Resmi ödeme takvimi henüz ilan edilmemiş olsa da, önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9–15 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.