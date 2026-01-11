onedio
Belirlenen Emekli Maaşı Zamının Ardından Şimdi de Bayram İkramiyesi Sızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
11.01.2026 - 22:45

Milyonlarca emekli, Ankara’dan gelecek kararlara odaklandı. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik teklif sonrası beklentiler artarken, bayram ikramiyesi için yapılan hesaplar da netleşmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre, bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek ikramiyedeki artışın sınırlı tutulması planlanıyor. Gündemdeki rakamlar ise emeklilerin beklentisinin altında kalabilir.

Bu yıl zam sınırlı olacak.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından emeklilerin beklentisi bayram ikramiyesine çevrildi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ikramiyenin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılması gündemde.

Mart ayında ödenecek bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak başkentte en çok telaffuz edilen rakamın 5 bin TL olduğu belirtiliyor. İlk kez 2018’de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Bu yıl da artışın 1.000 TL ile sınırlı kalması bekleniyor.

Temmuz ayına kadar zam yok, ikramiye için tahmini tarih ise 9-15 Mart...

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada 2026 yılı boyunca uygulanacak en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu açıklamayla birlikte, temmuz ayına kadar emekli aylıklarına ek bir artış yapılmayacağı da netleşti.

Resmi ödeme takvimi henüz ilan edilmemiş olsa da, önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9–15 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
