Belirlenen Emekli Maaşı Zamının Ardından Şimdi de Bayram İkramiyesi Sızdı
Milyonlarca emekli, Ankara’dan gelecek kararlara odaklandı. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik teklif sonrası beklentiler artarken, bayram ikramiyesi için yapılan hesaplar da netleşmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre, bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek ikramiyedeki artışın sınırlı tutulması planlanıyor. Gündemdeki rakamlar ise emeklilerin beklentisinin altında kalabilir.
Bu yıl zam sınırlı olacak.
Temmuz ayına kadar zam yok, ikramiye için tahmini tarih ise 9-15 Mart...
