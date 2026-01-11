12 Ocak Pazartesi Günü İstanbul'da Okullar Tatil Edildi
Türkiye genelinde birçok bölgede etkisini artıran şiddetli yağışlar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri için 55 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Balkanlar üzerinden gelen kar kütlesinin ise İstanbul yönünde ilerlediği bildirildi.
İstanbul'da öğrencilerin beklediği kar tatili haberi de geldi.
