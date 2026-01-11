onedio
12 Ocak Pazartesi Günü İstanbul'da Okullar Tatil Edildi

Hakan Karakoca
11.01.2026 - 19:33

Türkiye genelinde birçok bölgede etkisini artıran şiddetli yağışlar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri için 55 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Balkanlar üzerinden gelen kar kütlesinin ise İstanbul yönünde ilerlediği bildirildi.

İstanbul'da öğrencilerin beklediği kar tatili haberi de geldi.

Kar tatili için İstanbulluların beklediği haber geldi.

İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yerel olarak kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi. Akşam saatlerinde Avrupa Yakası’nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

