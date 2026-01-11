Bir Dönemin Efsane Kanallarından Ege TV'nin Devamı Olan World Türk İcradan Satışta
“World Türk” markası, borç nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Denizli İcra Dairesi’nin gerçekleştireceği satışta markanın muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi. World Turk, daha önce isim ve yayın içeriğinde değişikliğe giderek Ege TV’nin yayın yaptığı frekanslar ve platformlar üzerinden izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.
Bölgenin en güçlü kanallarından Ege TV'nin devamı olarak biliniyordu.
1994 yılında Yaşar Holding tarafından Ege TV olarak kurulmuş 2022 yılında kanal kabul değiştirmişti.
