Bir Dönemin Efsane Kanallarından Ege TV'nin Devamı Olan World Türk İcradan Satışta

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
11.01.2026 - 21:36

“World Türk” markası, borç nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Denizli İcra Dairesi’nin gerçekleştireceği satışta markanın muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi. World Turk, daha önce isim ve yayın içeriğinde değişikliğe giderek Ege TV’nin yayın yaptığı frekanslar ve platformlar üzerinden izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.

Bölgenin en güçlü kanallarından Ege TV'nin devamı olarak biliniyordu.

Bir dönemin Ege TV’sinin devamı niteliğinde yayın yapan World Türk kanalına ait “World Türk Dünyanızın Televizyonu” markası, borçlar nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Denizli İcra Dairesi’nin yayımladığı ilana göre marka için 5 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

İcra ilanında yer alan bilgilere göre “World Türk Dünyanızın Televizyonu” ibaresi, 2021/085701 tescil numarasıyla 38. sınıf kapsamında; radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme ve haber ajansı hizmetlerini kapsayacak şekilde 10 Haziran 2021’den itibaren 10 yıl süreyle koruma altında bulunuyor. Markanın tescili 23 Mart 2022’de tamamlanırken, 31 Mayıs 2021 tarihli Resmi Marka Gazetesi’nde de yayımlandığı belirtildi. Marka hâlen mevcut sahibi adına geçerliliğini koruyor.

Söz konusu marka için ilk açık artırmanın 27 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

1994 yılında Yaşar Holding tarafından Ege TV olarak kurulmuş 2022 yılında kanal kabul değiştirmişti.

World Türk, köklerini Ege TV’ye dayandıran bir yayın geçmişine sahip. Ege TV, 1994’te İzmir’de “Kanal Ege” adıyla Yaşar Holding tarafından kuruldu. Yaşar Holding’in 2001’de medya sektöründen çekilmesinin ardından kanal Bakioğlu Holding’e devredildi. Ege Bölgesi’nin ilk bölgesel televizyonu olan Ege TV, uzun yıllar yayın yaptıktan sonra 1 Mayıs 2017’de ekranlara veda etti.

Ege TV’nin yayın hayatını sonlandırmasının ardından kanalın ekipmanları, uydu vericisi ve frekansı Cem Bakioğlu tarafından Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (EGEMM) bağışlandı. Yaklaşık iki yıl sonra, Sivas merkezli Kanal 58’in sahibi Adem Erdağı tarafından satın alınan kanal, 15 Kasım 2019’da yeniden yayına başladı. Anadolu merkezli bir yayın çizgisi hedefleyen kanal, 1 Ocak 2022 itibarıyla isim ve logosunu değiştirerek World Türk markasıyla yayınlarını sürdürmeye başladı.

