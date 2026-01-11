Bir Dönemin Efsane Kanallarından Ege TV'nin Devamı Olan World Türk İcradan Satışta

World Türk, köklerini Ege TV’ye dayandıran bir yayın geçmişine sahip. Ege TV, 1994’te İzmir’de “Kanal Ege” adıyla Yaşar Holding tarafından kuruldu. Yaşar Holding’in 2001’de medya sektöründen çekilmesinin ardından kanal Bakioğlu Holding’e devredildi. Ege Bölgesi’nin ilk bölgesel televizyonu olan Ege TV, uzun yıllar yayın yaptıktan sonra 1 Mayıs 2017’de ekranlara veda etti.

Ege TV’nin yayın hayatını sonlandırmasının ardından kanalın ekipmanları, uydu vericisi ve frekansı Cem Bakioğlu tarafından Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (EGEMM) bağışlandı. Yaklaşık iki yıl sonra, Sivas merkezli Kanal 58’in sahibi Adem Erdağı tarafından satın alınan kanal, 15 Kasım 2019’da yeniden yayına başladı. Anadolu merkezli bir yayın çizgisi hedefleyen kanal, 1 Ocak 2022 itibarıyla isim ve logosunu değiştirerek World Türk markasıyla yayınlarını sürdürmeye başladı.