onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Lahmacundaki Fiyat Değişimi Yıllık Enflasyonu Solladı

Lahmacundaki Fiyat Değişimi Yıllık Enflasyonu Solladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2026 - 20:53

Research İstanbul tarafından açıklanan Lahmacun Endeksi, 2025’te lahmacun fiyatlarındaki artışın resmi enflasyonun üzerine çıktığını gösterdi. Verilere göre fiyatlar yıllık yüzde 32,34 yükselirken, Türkiye genelinde ortalama lahmacun bedeli 136,3 TL’ye ulaştı.

Kaynak - Dünya

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ortalama fiyat 30 TL arttı.

Ortalama fiyat 30 TL arttı.

2025 yılında lahmacun fiyatları, resmi enflasyon oranlarını geride bıraktı. İstanbul’un bazı semtlerinde iki lahmacun için ödenen bedelin 1.100 lirayı aşması dikkat çekti.

Aralık 2024’te ortalama 103,1 TL olan lahmacun fiyatı, Aralık 2025’te 136,33 TL’ye yükseldi. Böylece bir yılda yaklaşık 33 TL’lik artış yaşandı. Ortaya çıkan tablo, lahmacunun artık uygun fiyatlı bir sokak lezzeti olmaktan uzaklaşıp pahalı bir tüketim ürünü haline geldiğini ortaya koydu.

2 lahmacun bazı yerlerde bin lirayı geçiyor.

2 lahmacun bazı yerlerde bin lirayı geçiyor.

İstanbul’un bazı semtlerinde dışarıda iki lahmacun yemenin maliyeti 1.110 liraya kadar yükseldi. Kent genelinde fiyatlar mahallelere göre büyük farklılık gösterirken, bedelleri yalnızca malzeme maliyetleri değil; kira giderleri, paket servis komisyonları ve bulunduğu lokasyon da etkiliyor.

Aralık ayında ortalama lahmacun fiyatı İstanbul’da yüzde 3,2 artarken, Ankara’da yüzde 1,5, İzmir’de ise yüzde 2,6 yükseldi. Beşiktaş’ta ortalama fiyat 180,3 TL’ye çıkarken, Sultanbeyli’de 75,6 TL’de kaldı. Bazı prestijli bölgelerde ise tek bir lahmacunun fiyatı 555 TL’ye kadar ulaştı.

En pahalısı Adana...

En pahalısı Adana...

Lahmacunun merkezi olarak anılan Adana, bu kez yükselen fiyatlarla gündeme geldi. Aralık 2025’te kentte tek lahmacunun ortalama bedeli 293,3 TL’ye çıktı. Kasım ayına kıyasla yaklaşık 10 TL’lik artış dikkat çekti.

Aralık ayında lahmacun fiyatlarının en hızlı arttığı iller yüzde 4,7 ile Ordu ve Van oldu. Erzurum’da artış yüzde 4, Bursa’da yüzde 3,9, Adana’da ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Evde maliyetler de çok arttı.

Evde maliyetler de çok arttı.

Research İstanbul’un çalışması, evde lahmacun yapmanın da artık ekonomik bir seçenek olmaktan uzaklaştığını ortaya koydu. Kasım 2025’te 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacun maliyeti, Aralık’ta 45,4 TL’ye yükseldi. Böylece aylık artış oranı yüzde 13,6’ya ulaştı.

Maliyetteki yükselişte temel girdiler belirleyici oldu. Dana kıyma fiyatı aylık yüzde 12 artarken, sivri biberde yüzde 82, soğanda ise yüzde 59’luk artış görüldü. Bu üç kalem, toplam maliyetin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturuyor.

Endekste dijital market verileri esas alınırken, Aralık ayında domates fiyatı yüzde 28,6, maydanoz fiyatı ise yüzde 55,3 artış kaydetti. Bu veriler, malzeme fiyatlarının kısa sürede yüzde 50’yi aşan oranlarda yükseldiğini gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın