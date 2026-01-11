Lahmacundaki Fiyat Değişimi Yıllık Enflasyonu Solladı
Research İstanbul tarafından açıklanan Lahmacun Endeksi, 2025’te lahmacun fiyatlarındaki artışın resmi enflasyonun üzerine çıktığını gösterdi. Verilere göre fiyatlar yıllık yüzde 32,34 yükselirken, Türkiye genelinde ortalama lahmacun bedeli 136,3 TL’ye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortalama fiyat 30 TL arttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 lahmacun bazı yerlerde bin lirayı geçiyor.
En pahalısı Adana...
Evde maliyetler de çok arttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın