Lahmacundaki Fiyat Değişimi Yıllık Enflasyonu Solladı

İstanbul’un bazı semtlerinde dışarıda iki lahmacun yemenin maliyeti 1.110 liraya kadar yükseldi. Kent genelinde fiyatlar mahallelere göre büyük farklılık gösterirken, bedelleri yalnızca malzeme maliyetleri değil; kira giderleri, paket servis komisyonları ve bulunduğu lokasyon da etkiliyor.

Aralık ayında ortalama lahmacun fiyatı İstanbul’da yüzde 3,2 artarken, Ankara’da yüzde 1,5, İzmir’de ise yüzde 2,6 yükseldi. Beşiktaş’ta ortalama fiyat 180,3 TL’ye çıkarken, Sultanbeyli’de 75,6 TL’de kaldı. Bazı prestijli bölgelerde ise tek bir lahmacunun fiyatı 555 TL’ye kadar ulaştı.