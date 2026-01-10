Sevgili Yengeç, bugün iç dünyanın sıcak ve samimi kollarına sığınma isteğin artıyor. Venüs ile Chiron arasındaki kare açı, kariyerin ve maddi güvenliğinle ilgili geçmişten kalan bir hassasiyeti, belki de bir yarayı gün yüzüne çıkarıyor. Tam da bu noktada, 'Acaba güvende miyim?' sorusu zihninde yankılanıp durabilir. Ancak bu sorgulama süreci, seni zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Çünkü artık iş hayatını nasıl iyileştireceğini biliyorsun!

İşte bu yüzden, iş ve para konularında, dış dünyanın seslerinden çok kendi iç sesine kulak vermelisin. Büyük ve etkili kararlar almak yerine, hangi alanda daha fazla emek vermen gerektiğini, hangi konuda daha çok çaba sarf etmen gerektiğini fark edeceğin bir dönemdesin. Pazar gününün huzurlu ve sakin atmosferi, bu farkındalığın oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu süreçte, kendine güvenli bir konfor alanı yaratmaya odaklanabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal yaraların şefkatle sarılması gereken bir gün seni bekliyor. Venüs ile Chiron arasındaki kare açı, kalbinde derin izler bırakmış bir ilişkiyi ya da olayı tekrar gündeme getirebilir. Kendini suçlamadan, duygularını kabul etmek ve onlarla barışmak, ilişkilerinde daha yumuşak ve anlayışlı bir döneme giriş yapmanı sağlar. Tabii bu durumda geçmişte kalamayan bu aşka dönmek de gündeminde yer alabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…