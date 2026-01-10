Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında sana biraz hüzün getirebilir. Ancak bu hüzünle başa çıkmak ve onu iyileştirmek için gereken gücü de beraberinde getiriyor. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kalbinde derin yaralar bırakan ve belki de unutmanın zor olduğu bir aşkı veya olayı tekrar ön plana çıkarabilir.

Bu durumda, duygularını bastırmak yerine onları kabul etmek ve onlarla barışmak önemli olacak. Kendine karşı dürüst olmak ve suçlamadan, yargılamadan bu duyguları kabullenmek, aşk hayatında yeni bir döneme adım atmanı sağlar. Bu yeni dönem, daha yumuşak, daha anlayışlı ve daha şefkatli bir dönem olabilir.

Tabii, bu süreçte geçmişteki bir aşka dönmek de gündeminde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…