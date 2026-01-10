onedio
Yengeç Burcu right-white
11 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

11 Ocak Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında sana biraz hüzün getirebilir. Ancak bu hüzünle başa çıkmak ve onu iyileştirmek için gereken gücü de beraberinde getiriyor. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kalbinde derin yaralar bırakan ve belki de unutmanın zor olduğu bir aşkı veya olayı tekrar ön plana çıkarabilir.

Bu durumda, duygularını bastırmak yerine onları kabul etmek ve onlarla barışmak önemli olacak. Kendine karşı dürüst olmak ve suçlamadan, yargılamadan bu duyguları kabullenmek, aşk hayatında yeni bir döneme adım atmanı sağlar. Bu yeni dönem, daha yumuşak, daha anlayışlı ve daha şefkatli bir dönem olabilir.

Tabii, bu süreçte geçmişteki bir aşka dönmek de gündeminde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
