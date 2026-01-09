Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında duygusal bir tsunami yaşayabilirsin. Çünkü duyguların daha fazla derinleşmeye başlıyor. Geçmişte kapanmış sandığın bir konu, belki de eski bir aşk, belki de hâlâ içini kemiren bir kırgınlık, yeniden hayatının merkezine oturabilir.

Biraz karmaşık bir dönemdesin, değil mi? Zira Jüpiter karşıtlığı, duygusal dengeni biraz sarsabilir. Ancak bu durum, duygularını daha da yoğun yaşamanı sağlayabilir. Kırgınlıklarını büyütmek yerine, onları anlamaya ve çözümlemeye çalışmak, ilişkini daha da güçlendirir. Belki de bu sayede geçmişi tamamen ardında bırakıp partnerinle yeni bir başlangıç yapabilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu durum senin için yeni bir aşka atılmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Kendini yeniden aşk sahalarına atabilir, belki de hayatının aşkını bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…