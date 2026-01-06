Sevgili Yengeç, bugün aşk rüzgarları senin için ciddi bir tonda esiyor. İlişkini bir üst seviyeye taşıma kararı almanın tam zamanı olabilir. Belki de ilişkinin geleceği hakkında belirsizliklerin var ve bu belirsizliklerin yerini net kararlar almak istiyorsun. Ancak unutma, bu kararı tek başına almak yerine partnerinle birlikte almalısın. Onun da görüşlerini, arzularını dinlemeli ve birlikte bir yol çizmeye karar vermelisin.

Tabii eğer bekarsan ve artık hayatına yeni birini dahil etmek istiyorsan, bugün senin için mükemmel bir gün olabilir. Hayatına yeni girecek kişi, sana 'uzun süreli' bir ilişki vaadinde bulunabilir. Bu kişiyle birlikte, kalbinin aradığı güveni bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…