Sevgili Yengeç, bugün senin için özel bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ile Satürn arasında oluşan altmışlık açı, aşk hayatında duygusal dalgalar yaratıyor. Ancak bu dalgaların yumuşak ve nazik bir şekilde seni sarmaladığını hissedeceksin. Kalbinin kapılarını, zorlamadan, doğallığınla açmayı başaracak ve bu durum, karşı taraf ile arandaki bağı daha da güçlendirecek.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün romantizmin doruklarına çıkabilirsin. İlişkinde sıcak ve romantik anların öne çıktığını hissedeceksin. Belki de bir yemek, belki bir film ya da sadece birlikte geçirilen kaliteli zaman... Kim bilir? Aşkın ve romantizmin sıcaklığını teninde hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bekar Yengeçler içinse bugün, kalbinin derinliklerinden gelen bir yakınlık hissi söz konusu. Bu his, belki de yeni bir aşkın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…