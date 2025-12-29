Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Merkür ve Satürn karesi, seni duygusal sınırlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor. Bu etkiyle birlikte, belki de aşk hayatında fazla fedakarlık yaptığın bir ilişkiyi sorgulama ihtiyacı duyabilirsin. Kendini tükenmiş hissettiğin bir ilişkide dengeyi yeniden kurma arzusuyla karşı karşıya gelebilirsin.

Tam da bu noktada, aslında gökyüzü sana aşk hayatında sadece sevginin değil, aynı zamanda sorumlulukların da paylaşıldığı bir ilişkiyi hatırlatıyor. Belki de artık karşılıklı çaba ve emek verilip verilmediğini sorgulayabilirsin. İlişkinde sadece sevginin değil, aynı zamanda her iki tarafın da eşit ölçüde çaba gösterdiğini görmek isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…