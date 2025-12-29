Sevgili Yengeç, bugün senin günün! İş hayatında düzen ve disiplin, senin en büyük destekçin haline gelecek. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, sana 'Önce düzenli bir sistem kur, sonra hız kazan' mesajını veriyor. Yani bugün, iş yerindeki görevlerin ve sorumlulukların ağırlığı omuzlarında hissedilebilir ama unutma ki bu yoğunluk, seni profesyonelliğin zirvesine taşıyor.

Görünen o ki bugün detaylara dikkat etmek, adeta bir zorunluluk. Küçük bir dikkatsizlik, büyük bir gecikmeye sebep olabilir. Ancak disiplinli çalışmanın karşılığı da göz ardı edilmiyor. Belki biraz gecikmeli de olsa emeğinin karşılığını alıyorsun. Bize soracak olursan, bunun için diretmelisin de!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Merkür ile Satürn karesinin etkisini hissedebilirsin. Bu etki ise sana duygusal sınırlarını hatırlatıyor. Fazla fedakarlık yaptığın bir ilişkide dengeyi yeniden kurma ihtiyacıyla karşı karşıya gelebilirsin. Artık sevgi kadar sorumluluğun da paylaşılıp paylaşılmadığını sorgulayabilirsin. İlişkinde sevginin yanı sıra, her iki tarafın da elini taşın altına koyduğunu görmek isteyeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…