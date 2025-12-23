Sevgili Yengeç, bugün Venüs, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, iş birliklerini ve bire bir ilişkileri daha ciddi bir boyuta taşıyabilir. Belki de bir iş ortaklığına adım atma zamanı gelmiştir ya da belki de bir sözleşme imzalaman gereken bir durumla karşı karşıyasındır. Hatta belki de önemli bir görüşme seni bekliyor olabilir.

Tam da bu noktada, bugün iş ortakların ya da yöneticilerinle karşılıklı beklentileri netleştirmek bir hayli önemli olacaktır. Belirsizlikleri ortadan kaldırmak için harika bir gün. 'Kim ne yapıyor?' sorusunun cevabını netleştirmenin zamanı geldi. Bu sayede kendi rolünü çok daha net bir şekilde sahiplenebilir ve profesyonel duruşunun fark edildiğini de görebilirsin. İş hayatında belki de bir süredir beklediğin takdiri bugün alabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, seni güven arayışına yönlendirebilir. Belki de ciddi bir ilişki konuşması yapmanın ya da geleceğe dair planları masaya yatırmanın vakti gelmiştir. Bu, ilişkini daha sağlam bir zemine oturtman için harika bir fırsat olabilir. Bu dönemde, aşkta da iş hayatında da ciddiyetin ön planda olduğunu ise unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…