Sevgili Yengeç, bugün senin için yeni bir dönem başlıyor! Yay burcundaki Yeni Ay, iş düzenin ve günlük rutininle ilgili yeni bir sayfa açıyor. Tabii bu durumda iş yoğunluğun ve sorumlulukların artabilir. Ama bugün, Ay'dan aldığın enerji ile yoğunluk seni daha da motive edebilir ve enerjini artırabilir. Bu arada belki de yeni bir görev dağılımı ya da iş planı ile karşılaşabilirsin bugün?

Tam da bu noktada, iş hayatında 'Nasıl daha verimli olurum?' sorusu ön plana çıkabilir. Her ne kadar işler yoğunlaşsa da bugün, küçük değişiklikler yapmayı düşünebilirsin. Zira, bu değişiklikler, beklediğinden daha büyük bir başarının sırrı olabilir. Hatta şimdi bir adım geri çekilip büyük resme odaklanmak iş yapış şeklin ile birlikte kazancının yönünü de değiştirebilir. Kârlı işler söz konusu olduğunda risk almaktan korkma!

Peki ya aşk? Aşka gelince, Yay burcundaki Yeni Ay, ilişkilerde fedakarlık ve denge konusunu gündeme taşıyor. Tabii bu durumda, sevgi verirken kendini ihmal edip etmediğini fark edebilirsin. Kendine biraz zaman ayırıp sevgi ve fedakarlık arasındaki dengeyi sağlamak için biraz zaman ayırmak ise hem kendin için hem de ilişkin için iyi olabilir. Ona karşı sergilediğin aşkı ve şefkati kendine de gösterme vakti geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…