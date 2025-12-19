Sevgili Yengeç, bugün Yay burcunda parıldayan Yeni Ay'ın aşk hayatına etki ettiğini görüyoruz. Bu Yeni Ay, ilişkilerde fedakarlık ve denge konularını gündemime taşıyor. Şimdi, ilişkinde kendini ihmal edip etmediğini mercek altına almalısın.

Bir an durup düşün, partnerine karşı gösterdiğin toleransı kendine de aynı ölçüde gösteriyor musun? Yoksa tüm enerjini başkalarına mı harcıyorsun? Kendine biraz zaman ayırıp sevgi ve fedakarlık arasındaki dengeyi sağlamalısın. Zira, senin de ilişkinin de buna ihtiyacı var! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…