Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde Mars ve Neptün arasında bir kare açı oluşuyor. Bu durum romantik ilişkilerini bir tür misyon ya da ruhsal arayış olarak görmene neden olabilir. Bu, ilişkilerinle ilgili çok daha derin bir anlam arama eğiliminde olacağını gösteriyor. Partnerinle arandaki mesafe, ister fiziksel ister duygusal olsun, sana belirsizlik hissi verebilir. İlişkinin geleceği hakkındaki şüphelerin ise artabilir. Öyleyse biraz durup düşünmeli ve ilişkinin nereye gittiğini belirlemek için biraz zaman ayırmalısın. Belki de bir adım geri atıp genel resmi görmek sana iyi gelebilir.

Peki ya bekar Yengeç burçları? Heyecanlı bir yakınlaşma sizi şaşırtabilir. Farklı kültürlerden veya uzak yerlerden biriyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ancak unutmalısınız ki bu tür bir ilişkinin gerçekçi bir zemine oturması zaman alabilir. Tabii bu, hayallerinin gerçek olamayacağı anlamına gelmez. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…