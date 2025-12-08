Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında ufak da olsa bir kasırga esebilir. Partnerinin bir sözü ya da belki de bir davranışı, seni ayrılık düşüncelerine sürükleyebilir. Ancak dur, bir nefes al ve unutma ki; aceleyle verilen kararlar genellikle pişmanlıkla sonuçlanır. Bu yüzden, biraz daha gözlemci olmak ve durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmek daha sağlıklı olabilir. Hem aklını hem de kalbini dinlemek için kendine biraz zaman tanı.

Tabii henüz aşkı arıyorsan, bil ki bu dönem aceleci olmamak için ideal. Gerçek aşk, sabırla bekleyenleri bulur. Bu yüzden, kendini biraz daha dinlemeye ve aşkı acele etmeden bulmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…