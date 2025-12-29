onedio
Gıda Uzmanları, Marketten Asla Almamanız Gereken 7 Ürünü Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.12.2025 - 11:05

Market raflarında zaman kazandırdığı düşüncesiyle tercih edilen birçok hazır ürün, aslında tüketiciye pahalıya patlıyor. Uzmanlar, paketlenmiş salatalardan dondurulmuş etlere kadar alışveriş listesinden çıkarılması gereken ürünleri sıralayarak, bu gıdaların hem bütçe israfına yol açtığını hem de sağlık riskleri barındırdığını vurguluyor.

Günlük hayatın koşuşturmacası içinde market alışverişi yaparken çoğu tüketici, yemek hazırlığını hızlandıracak pratik çözümlere yöneliyor.

Ancak gıda uzmanları, zaman kazandırdığı düşünülen 'kolay' ürünlerin aslında para israfı, gereksiz ambalaj atığı ve sağlık riskleri anlamına geldiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle market raflarında sıkça karşılaşılan ve masum görünen yedi temel ürün grubunun, hem ekonomik hem de sağlık açısından satın alınmaması gerektiği belirtiliyor.

Tüketicilerin en sık düştüğü hataların başında, pratiklik adına tercih edilen önceden kesilmiş meyveler ve poşet salata kitleri geliyor. Uzmanlar, dilimlenmiş meyvelerin bütün haldeki meyvelere kıyasla çok daha pahalı olduğunu ve kesildikleri andan itibaren bozulma sürelerinin hızlandığını, bunun da ötesinde patojen bakteri üretme riskinin arttığını belirtiyor. Benzer şekilde, poşet salata kitlerinin de porsiyon başına maliyetinin evde hazırlanan salataya göre katbekat yüksek olduğu ve raf ömürlerinin bütün bir marula kıyasla oldukça kısa olduğu ifade ediliyor. 

Bir diğer kaçınılması gereken ürün grubu ise şişelenmiş sular olarak öne çıkıyor. Çoğu şişe suyun aslında yeniden paketlenmiş musluk suyu olduğuna dikkat çekilirken, plastik şişelerin suya zararlı maddeler sızdırabileceği ve ciddi bir çevre kirliliği yarattığı vurgulanıyor.

Gıda güvenliği ve lezzet açısından değerlendirildiğinde, dondurulmuş etler ve belirli dondurulmuş sebzeler de eleştiri oklarının hedefi oluyor. Eğer alınan et hemen ya da birkaç gün içinde tüketilecekse, taze etin lezzet ve doku açısından dondurulmuş olandan çok daha üstün olduğu, bu yüzden dondurucudan alınan ürünler yerine taze ürünlerin tercih edilmesi gerektiği savunuluyor. Sebze reyonunda ise bezelye ve mısır gibi ürünlerin dondurulmaya uygun olmasına karşın, brokoli ve biber gibi sebzelerin dondurulduğunda gevrek dokusunu kaybedip lastikleştiği, bu nedenle taze tüketilmeleri gerektiği hatırlatılıyor.

Mutfak ekonomisi açısından bakıldığında ise hazır pankek karışımları ve soslar gereksiz harcama kalemleri olarak görülüyor. Hazır pankek kutularının içine yine de süt, yumurta ve yağ eklenmesi gerektiği, bunun yerine evde un, tuz ve karbonat bulundurmanın çok daha hesaplı ve katkısız bir yöntem olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde, marketlerde satılan sirkeli sosların evde yağ, sirke ve baharatlarla saniyeler içinde hazırlanabileceği, böylece hem tazelikten ödün verilmeyeceği hem de dolapta yıllarca bekleyen şişe israfının önüne geçileceği kaydediliyor.

