Uzmanlar Uyarıyor: Bu Ürünü Kullanırken Dikkat Edin! 23 Yaşındaki Kadının Vücudunun Yüzde 25'i Yandı

Bir anda vücudunda sıcaklık hissettiğini belirten genç kız, panikle kıyafetlerini çıkarttığını söylerken hemen ailesiyle hastaneye koştu. İlk müdahalenin ardından Yılmaz, Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen, çok sayıda hastaya şifa olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi.

Yapılan incelemeler sonrası yatışı yapılan Yılmaz'ın el ve kolunun bazı bölümlerinde, karın ve sağ bacağında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 25'inin yandığı belirlendi. Yaklaşık 2 haftalık titiz tedavi sürecinin ardından taburcu edilen genç kız yaşadıklarını anlattı, Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, Yılmaz'ın tedavisine ilişkin konuştu. Prof. Dr. Turan kış aylarında karşılaştıkları yanık vakalarına yönelik açıklamalarda bulunurken vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Son dönemde sıcak su torbası patlamalarıyla sık karşılaştıklarını aktardı, ilk yardıma ilişkin bilgi verdi. Öte yandan patlayan su torbasının geldiği hal ise dikkat çekti.

Yaşadığı olaya ilişkin konuşan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, 'Olay, 26 Kasım saat gece 01.00'da oldu, evde oturuyordum. Yüzmeden gelmiştim, rahatlamak için biraz sıcak su torbası yapmak istedim. Yaptıktan sonra bacaklarımı ikiye katlayarak salonda ailemle oturuyordum. Anne, babam, kız kardeşim de salondaydı, kucağımda bir sıcaklık hissettim, panikledim. Panik haliyle direkt eşyalarımı çıkarttım. Ailemle hastaneye gittik, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Yanık ünitesine yatışım gerçekleşti. O anki acıyı nasıl anlatabilirim bilemiyorum; hiçbir tarifi yok. Neredeyse panik atak, kalp krizi dedikleri olay gerçekleşecek dereceye gelmiştim. Yatışım gerçekleştiğinde artık kendimi saldım, annemin kucağına doğru bayılacaktım. Hemşireler olsun doktorumuz olsun çok ilgiliydi, çok teşekkür ederim' dedi.

Kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, 'Hiçbir ses gelmedi, sıcaklıkla hissettim zaten sıcak su torbasının üzerinde polar gibi kılıf vardı. Patladığını patlamadığını anlamadım bile ertesi gün kılıfını çıkarttıktan sonra babamın fotoğraf atmasıyla o şekilde patladığını öğrendim. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti ve 5 dakika sonra neredeyse yatıp uyuyacaktım, maalesef daha kötü sonuçlar elde edilecekti. Havasını almadım diye düşünüyorum zaten çok sıcaktı. Kapağını güzelce kapatmıştım, 10 kere kullandım diyebilirim, bu ürünü 1 yıl önce aldım. Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşadım. Artık kesinlikle kullanmayacağım, kişiler daha farklı alternatifler düşünebilirler. Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın, kesinlikle kullanmasınlar, kullanacaklarsa da dikkat etsinler. Özellikle havalarını alsınlar, çok da kaynatmamalarını tavsiye ediyorum. O acının tarifi yok, nasıl dayandığımı bile bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an gerçekten çok iyi bir seviyedeyim' ifadelerini kullandı.