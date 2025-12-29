Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu: Dünyanın En Güzel İsmi Belli Oldu
Kaynak: https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/...
İngiltere’de yapılan kapsamlı bir dilbilim araştırması, anne babaların isim seçme kararsızlığına bilimsel bir yanıt getirdi. Ses estetiği, telaffuz kolaylığı ve anlam derinliği incelenerek yapılan çalışmada, tüm rakiplerini geride bırakarak 'dünyanın en güzel ismi' unvanını alan o isim açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları tınısı ve yapısıyla dünyanın en güzel ismini belirledi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın