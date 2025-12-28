Gen Z, Boomer'lara Kaybetti: 2025'te Dünyada ve Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformu Belli Oldu
Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın ve Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye ve dünyadaki kullanıcılar arasındaki kullanım alışkanlıkları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılında Türkiye ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları:
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın