onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilimsel Araştırma: Sarımsak Özütü Ağız Sağlığında Kimyasal Gargaralara Güçlü Bir Alternatif Olabilir

Bilimsel Araştırma: Sarımsak Özütü Ağız Sağlığında Kimyasal Gargaralara Güçlü Bir Alternatif Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 16:34

Ağız sağlığında yıllardır güvenle kullanılan kimyasal gargaralar, yeni bir bilimsel çalışmayla yeniden tartışmaya açıldı. Doğal içeriklerin etkisini mercek altına alan araştırmacılar, mutfakların vazgeçilmezi olan sarımsağın, diş çürüklerine yol açan bakteriler üzerinde beklenenden çok daha güçlü bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağız bakımında uzun yıllardır güvenle kullanılan kimyasal gargaralar, yeni bir bilimsel araştırmayla birlikte ciddi bir alternatifle karşı karşıya kaldı.

Ağız bakımında uzun yıllardır güvenle kullanılan kimyasal gargaralar, yeni bir bilimsel araştırmayla birlikte ciddi bir alternatifle karşı karşıya kaldı.

Sarımsak özütünün ağız sağlığında etkili olabileceğini ortaya koyan çalışma, doğal içeriklerin bu alandaki potansiyeline yeniden dikkat çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Sharjah Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmada, sarımsağın antibakteriyel etkisi ayrıntılı biçimde incelendi. Hakemli bilimsel dergi Journal of Herbal Medicine’de yayımlanan bulgulara göre, sarımsak özütü içeren gargaralar, diş çürüklerinin başlıca nedeni olarak kabul edilen Mutans Streptococci bakterisini yok etmede, yaygın olarak kullanılan klorheksidin bazlı gargaralardan daha yüksek bir etki gösterebiliyor.

Araştırma sonuçları, sarımsağın etkinliğinin kullanılan yoğunluğa doğrudan bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları, sarımsağın etkinliğinin kullanılan yoğunluğa doğrudan bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Yüzde 2,5 oranındaki sarımsak solüsyonları standart gargaraların gerisinde kalırken, konsantrasyon yüzde 3 seviyesine ulaştığında sarımsak özütü, piyasadaki en güçlü kimyasal ürünleri geride bırakıyor.

Bilim insanlarının bu yönde çalışmalar yürütmesinin temel nedenlerinden biri, klorheksidin içeren gargaraların uzun süreli kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilen yan etkiler. Bu ürünlerin dişlerde lekelenmeye yol açabildiği bilinirken, bakterilerin zamanla bu kimyasallara karşı direnç geliştirmesi de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu durumun genel antibiyotik direncini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Sarımsağın binlerce yıldır farklı uygarlıklarda tıbbi amaçlarla kullanılmasının temelinde ise “allicin” adı verilen bileşik yer alıyor. Sarımsak ezildiğinde veya kesildiğinde açığa çıkan bu madde, bakterilerin çoğalmasını baskılıyor ve hücresel düzeyde etkili bir savunma mekanizması oluşturuyor.

Buna karşın sarımsak bazlı gargaraların bazı dezavantajları da bulunuyor. Çalışmaya katılan kişiler, bu ürünlerin keskin bir tada sahip olduğunu, ağız kokusuna neden olabildiğini ve ağız içinde hafif bir yanma hissi yarattığını ifade etti. Uzmanlar, bu etkilerin diş lekelenmesi gibi kalıcı sorunlara kıyasla daha hafif olduğunu belirtse de, sarımsak içerikli ürünlerin günlük ağız bakım rutinlerinde ne ölçüde kabul göreceği konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın