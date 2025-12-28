Köpeğinizin İç Çekmesi Sandığınız Kadar Masum Olmayabilir: Uzmanlar Gerçek Anlamını Açıkladı

Uzmanlara göre bu ses her zaman rahatlama ya da mutluluk göstergesi değil; bazı durumlarda farklı duyguların da işareti olabiliyor.

Köpek davranışları üzerine paylaşımlar yapan sosyal medya hesabı Basepaws, köpeklerin neden iç çektiğini açıklayan bir video yayımladı. Videoda, iç çekmenin “yorucu bir günün ardından gelen rahatlama”dan ziyade, köpeğin o anki ruh halini ifade etme biçimi olduğu vurgulandı. Buna göre köpekler, dinlenirken ya da uyumadan hemen önce iç çekiyorsa, bu genellikle kendilerini güvende ve huzurlu hissettiklerine işaret ediyor. İnsanların yoğun bir günün ardından rahatladığında derin bir nefes almasına benzer bir durum söz konusu.