2025, “Uzayda Yalnız mıyız?” Sorusuna En Çok Yaklaştığımız Yıl Oldu
İnsanlığın evrene dair en temel sorularından biri olan “Uzayda yalnız mıyız?” 2025 yılında bilimsel gelişmelerle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Son bir yıl içinde yapılan gözlemler ve elde edilen veriler, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin sayısının hızla arttığını ve bu dünyaların sanılandan çok daha çeşitli yapılar barındırdığını ortaya koydu. Özellikle yeni nesil uzay teleskoplarının sağladığı veriler, uzak gezegenlerde yaşam ihtimalinin artık yalnızca teorik bir tartışma olmaktan çıktığını gösteriyor.
Kaynak: TRT
İnsanlığın evrene bakışı 2025’te ciddi anlamda sarsıldı.
Öte yandan James Webb Uzay Teleskobu’nun K2-18b adlı gezegende yaşamla ilişkilendirilebilecek bazı gazlara rastlaması, bilim dünyasında tam anlamıyla bir tartışma fırtınası başlattı.
Aynı yıl içinde keşfedilen “kuyruklu gezegenler” de bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.
