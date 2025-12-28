2025, “Uzayda Yalnız mıyız?” Sorusuna En Çok Yaklaştığımız Yıl Oldu

NASA’nın doğruladığı ötegezegen sayısı 6 bini geçti, onay bekleyen binlercesi de sırada. Daha 30 yıl önce “başka yıldızların etrafında gezegen var mı?” diye tartışırken, bugün evrenin ne kadar tuhaf, kural tanımaz ve sürprizlerle dolu olduğunu konuşuyoruz. Bildiğimiz gezegen düzeni çoktan çöktü, yerini süper sıcak lav dünyaları, iki güneş etrafında dönen gezegenler ve Dünya’yla uzaktan yakından benzeşmeyen egzotik sistemler aldı.

Bu yılın en çok ses getiren keşiflerinden biri, iki kahverengi cücenin etrafında dönen sıra dışı bir gezegendi. “Başarısız yıldız” olarak anılan bu gökcisimlerinin çevresindeki gezegen, alışıldık yatay yörüngeler yerine, yıldızlarının kutupları üzerinden geçen neredeyse dik bir rota izliyor. Dünya’dan yaklaşık 120 ışık yılı uzaktaki bu sistem, gezegenlerin geçmişte başka yıldızlarla yaşadığı kozmik itiş kakışların düşündüğümüzden çok daha yaygın olabileceğini gösteriyor.