Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün İptalinin Ardından Fester Abdü'den Açıklama Geldi

Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün İptalinin Ardından Fester Abdü'den Açıklama Geldi

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
TV Editörü
27.02.2026 - 22:44

Televizyonun fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü 27 Şubat Cuma akşamı yayınlanması gerekirken 1 hafta ertelendi. Taşacak Bu Deniz seyircisi yeni bölüm için iki hafta beklemek durumunda kalırken dizinin Çakır Uşak'ı Fester Abdü'den açıklama videosu geldi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanmayınca seyircilerden tepkiler gecikmedi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanmayınca seyircilerden tepkiler gecikmedi.

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünün bu akşam (27 Şubat Cuma) yayınlanması gerekirken yeni bölüme saatler kala bir son dakika gelişmesi yaşandı. TRT, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü 1 hafta daha erteleyip yerine Sırbistan - Türkiye basketbol maçını yayınlama kararı alırken seyirciden tepkiler de gecikmedi. 

İzleyici tepkilerinin ardından Taşacak Bu Deniz'de Çakır Uşak'ı canlandıran Fester Abdü'den açıklama videosu geldi. Fester Abdü yayınladığı videoda 'Bugün dizi yok, dizimiz haftaya' dedi.

Taşacak Bu Deniz'in Çakır Uşak'ı Fester Abdü'nün yeni bölüm açıklaması:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
