Şarkı Seçimlerine Göre Ne Kadar Duygusalsın?

Sen hislerini kontrol altında tutmayı bilen birisin. Duyguların var ama fazla drama yaratmak sana göre değil. Üzgünken bile kendini toparlayacak şarkılar seçiyorsun. Müzik senin için hem terapi hem de motivasyon kaynağı. Dışarıdan güçlü ve rahat görünüyorsun ama bazı şarkılar seni hazırlıksız yakalıyor. Kısacası, duygusalsın ama bunu kontrol etmeyi başarıyorsun.