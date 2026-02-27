onedio
Şarkı Seçimlerine Göre Ne Kadar Duygusalsın?

İrem Coşkun
27.02.2026

Bazı şarkılar vardır, daha ilk saniyede kalbine dokunur. Dinlediğin şarkılar aslında sandığından çok daha fazla şey anlatır; neyi bastırdığını, neyi özlediğini, neye mutlu olduğunu… Bu testte seçeceğin şarkılara göre senin ne kadar duygusal olduğunu söyleyeceğiz. 👇

1. Akşam yürüyüşünde ilk açmak isteyeceğin şarkı hangisi?

2. Kalbin kırıldığında sana iyi gelecek olan şarkı hangisi?

3. Peki, aşık olduğunda playlist'ine ilk ekleyeceğin şarkı hangisi olur?

4. Yalnız geçireceğin bir akşam, fonda hangisi çalsın istersin?

5. "Bu şarkıyı dinlerken dalıp gidiyorum." dediğin parça hangisi?

6. Şimdi de seni geçmişe götüren o şarkıyı seç bakalım. 👇

7. Duygusal olarak dağıldığında açtığın parça hangisi?

8. Son olarak, hangi şarkı seni daha fazla etkiliyor?

Sen aşırı duygusal ve derin birisin...

Sen müziği yüzeysel dinleyenlerden değilsin. Bir şarkının atmosferi, sözleri ve yarattığı his seni içine çekiyor. Duygularını bastırmak yerine, dinlediğin şarkılarla birlikte açığa çıkarıyorsun. Bu yüzden bazı parçalar seni fazlasıyla etkileyebiliyor, hatta modunu bir anda düşürebiliyor. İnsanlar seni fazla hassas bulabilir ama sen duygularını saklamıyorsun. Dinlediğin her şarkıyla ayrı bir bağ kurup, kendinle yüzleşiyorsun.

Yerine göre romantik ve duygusalsın.

Sen duygularını sessiz yaşayanlardansın. Herkesin ağladığı şarkılarda ağlamazsın ama bazı melodiler seni derinden yakalar. Şarkılarda aşk, özlem ve yalnızlık temaları varsa, o şarkı seni kendine çekiyor. Müzik senin için bir sığınak gibi; kalabalıktan kaçtığın, kendinle kaldığın bir alan... Duygularını çok göstermiyorsun ama iç dünyan oldukça yoğun!

Duygusal ama dengeli birisin!

Sen hislerini kontrol altında tutmayı bilen birisin. Duyguların var ama fazla drama yaratmak sana göre değil. Üzgünken bile kendini toparlayacak şarkılar seçiyorsun. Müzik senin için hem terapi hem de motivasyon kaynağı. Dışarıdan güçlü ve rahat görünüyorsun ama bazı şarkılar seni hazırlıksız yakalıyor. Kısacası, duygusalsın ama bunu kontrol etmeyi başarıyorsun.

