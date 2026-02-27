Şarkı Seçimlerine Göre Ne Kadar Duygusalsın?
Bazı şarkılar vardır, daha ilk saniyede kalbine dokunur. Dinlediğin şarkılar aslında sandığından çok daha fazla şey anlatır; neyi bastırdığını, neyi özlediğini, neye mutlu olduğunu… Bu testte seçeceğin şarkılara göre senin ne kadar duygusal olduğunu söyleyeceğiz. 👇
1. Akşam yürüyüşünde ilk açmak isteyeceğin şarkı hangisi?
2. Kalbin kırıldığında sana iyi gelecek olan şarkı hangisi?
3. Peki, aşık olduğunda playlist'ine ilk ekleyeceğin şarkı hangisi olur?
4. Yalnız geçireceğin bir akşam, fonda hangisi çalsın istersin?
5. "Bu şarkıyı dinlerken dalıp gidiyorum." dediğin parça hangisi?
6. Şimdi de seni geçmişe götüren o şarkıyı seç bakalım. 👇
7. Duygusal olarak dağıldığında açtığın parça hangisi?
8. Son olarak, hangi şarkı seni daha fazla etkiliyor?
Sen aşırı duygusal ve derin birisin...
Yerine göre romantik ve duygusalsın.
Duygusal ama dengeli birisin!
