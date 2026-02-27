Her Şey Biraz Daha Yolundaymış Gibi Hissettiren 12 Şarkı

Biliyorum, bazen dünya omuzlarımıza olması gerekenden daha fazla yük bindiriyor. Sabah kalktığında gökyüzünün griliği içini karartıyor olabilir ya da bitmek bilmeyen o yapılacaklar listesi kafanda devasa bir dağa dönüşmüş olabilir. Hepimiz zaman zaman o 'eyvah, her şey ters gidiyor' hissinin içinde boğuluyoruz.

Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen sadece bir melodi, bir piyano tınısı veya bir sanatçının en samimi haliyle 'geçer' deyişi her şeyi değiştirir.

İşte bugün senin için tam olarak bu hissi veren, dinlediğinde içindeki o düğümü gevşetip yüzüne hafif bir tebessüm yerleştirecek bir liste hazırladım.