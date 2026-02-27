onedio
Her Şey Biraz Daha Yolundaymış Gibi Hissettiren 12 Şarkı

Ceren Özer
27.02.2026 - 09:01

Biliyorum, bazen dünya omuzlarımıza olması gerekenden daha fazla yük bindiriyor. Sabah kalktığında gökyüzünün griliği içini karartıyor olabilir ya da bitmek bilmeyen o yapılacaklar listesi kafanda devasa bir dağa dönüşmüş olabilir. Hepimiz zaman zaman o 'eyvah, her şey ters gidiyor' hissinin içinde boğuluyoruz.

Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen sadece bir melodi, bir piyano tınısı veya bir sanatçının en samimi haliyle 'geçer' deyişi her şeyi değiştirir.

İşte bugün senin için tam olarak bu hissi veren, dinlediğinde içindeki o düğümü gevşetip yüzüne hafif bir tebessüm yerleştirecek bir liste hazırladım.

Mazhar Alanson – Benim Hala Umudum Var

Listeye bundan daha iyi bir giriş yapılamazdı herhalde. Mazhar Alanson’un o sakin, zorlamasız sesiyle 'Benim hala umudum var' deyişi... Hani bazen her şey bitti dersin de içten içe bir ışık yanar ya, işte o ışığın şarkıya dökülmüş hali bu. Ne zaman yenilmiş hissetsen bunu aç, o umut kırıntısı gelip seni buluyor.

Sertab Erener – İyileşiyorum

Sertab’ın sesi zaten şifa gibi ama bu şarkının yeri ayrı. 'Zamanla, yavaş yavaş iyileşiyorum' cümlesi bir vaat gibi değil, bir süreç gibi işliyor insanın içine. Kırılan dökülen ne varsa, hepsinin toparlanabileceğine dair o sakin inancı aşılıyor.

Coldplay – Sky Full of Stars

Coldplay bu işi biliyor. Şarkı yavaş başlıyor, sonra o büyük patlamayla beraber sanki içindeki tüm stresi uzaya fırlatıyorsun.

Nil Karaibrahimgil – Kanatlarım Var Ruhumda

Özellikle kadınlar için bir marş niteliğinde olsa da, aslında kendini kısıtlanmış hisseden herkes için harika bir hatırlatıcı.

Bobby McFerrin – Don't Worry Be Happy

Dünyanın en basit ama en etkili tavsiyesi: Endişelenme, mutlu ol. Şarkıdaki ıslık sesi bile başlı başına bir terapi. Hayatın karmaşasını bir kenara bırakıp sadece anın tadını çıkarmaya davet eden, insanı gülümseten bir klasik.

Louis Armstrong – What A Wonderful World

Dünya gerçekten harika mı? Bazen tartışılır. Ama Louis Armstrong o eşsiz sesiyle 'Ne güzel bir dünya' dediğinde, ona inanmaktan başka çaren kalmıyor. Yeşillikleri, çiçekleri, bebeklerin büyümesini düşünüyorsun ve 'Evet, hala güzellikler var' diyorsun.

Corinne Bailey Rae – Put Your Records On

Kız kıza bir pazar sabahı kahvaltısı tadında bir şarkı. 'Saçlarını serbest bırak, en sevdiğin plağı koy' diyor. Kendini olduğun gibi kabul etmenin ve küçük şeylerden keyif almanın ne kadar önemli olduğunu anlatan harika bir hatırlatıcı.

Athena – Ben Böyleyim

Kendinle barışmanın, 'ben buyum ve bu halimle çok iyiyim' demenin en enerjik yolu. Başkalarının ne düşündüğünü umursamadığın, sadece kendi ritminle yürüdüğün o anların marşı gibi.

Sixpence None the Richer – Kiss Me

90’ların sonu, 2000’lerin başındaki o romantik komedi filmlerinin huzuru bu şarkıda saklı. Çok yumuşak, çok masum. Dinlerken sanki bir kır bahçesinde uzanmış bulutları izliyorsun.

Bill Withers – Lovely Day

Şarkının nakaratındaki o upuzun 'Day' deyişi var ya... İşte o an insanın içindeki tüm sıkıntıların uzayıp gittiğini hissediyorsun. Güne başlarken dinlendiğinde 'Bugün ne olursa olsun, güzel bir gün olacak' dedirten cinsten.

Kenan Doğulu – Kandırdım

Bazı şarkılar sadece dans etmek ve her şeyi unutmak içindir. Kenan Doğulu’nun bu şarkısı başladığında somurtmak imkansız gibi bir şey. Ritmine kapılıp giderken 'Aman, dünya hali işte' deyip geçebiliyorsun.

Barış Manço – Bal Böceği

Listeyi Barış Abisiz kapatmak olmazdı. Onun o muzip, neşeli ve hayat dolu enerjisi bu şarkıda buram buram hissediliyor.

Ceren Özer
