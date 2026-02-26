Ayrılık Acını Hangi Şarkı Tedavi Edebilir?

Senin şu an en çok ihtiyacın olan şey, güçlü görünmeye çalışmayı bırakıp içindeki o barajın kapaklarını açmak. İçinde tuttuğun, kimselere anlatamadığın o derin kırgınlık var ya, işte bu şarkı tam oraya dokunuyor. Belki hala 'neden bitti?' diye sorguluyorsun ama Sezen’in sesi sana vazgeçmenin de büyük bir erdem olduğunu fısıldayacak. Hıçkıra hıçkıra ağlamaktan korkma, çünkü iyileşmek ancak o zehri akıtmakla başlar. Bu şarkıyı aç, yatağına uzan ve bırak gözyaşların ruhunu temizlesin; sen dibe vurup oradan çok daha güçlü çıkacaksın.