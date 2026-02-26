Motivasyon Düşüklüğüne İlaç Gibi Gelen J. Cole Parçaları

Nihayetinde kendi mixtape’leriyle dikkat çekmeyi başarır ve bu süreç onu Jay-Z’nin dikkatine taşır. Ancak burada bile hikaye ani bir sıçrama olmaz. Cole, Roc Nation bünyesine katıldıktan sonra da kendini ispatlamak için uzun süre çalışmaya devam eder. İlk albümünden itibaren J. Cole’un çizgisi nettir. Şöhreti, parayı ve gücü yüceltmek yerine bunların insan üzerindeki etkilerini sorgular. Kendi eksiklerini, korkularını ve çelişkilerini saklamaz. Bu dürüstlük, onu dinleyenlerle güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor.