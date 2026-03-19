Metal Müziğin Alt Türleri Aslında Neye Göre Ayrılıyor?

Burada vokal tarzı bir anda değişiyor. Hani böyle gırtlaktan gelen, growl dediğimiz o boğuk ses var ya, işte death metal'de o devreye giriyor! Gitarlar daha düşük akortlu, davullar daha hızlı ve yoğun. Melodi geri planda, atmosfer ve teknik yoğunluk önde. Sözlerde genelde ölüm, kaos, varoluş gibi ağır konular işleniyor. Türün temel taşlarından Death grubu, zaten ismini türe vermiş durumda! Daha ekstrem çizgide ise Cannibal Corpse var. Bu tür hafif hafif dinlenecek bir şey değil, net söyleyeyim!