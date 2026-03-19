Ketojenik Diyet Egzersizi Nasıl Etkiliyor?

Ketojenik Diyet Egzersizi Nasıl Etkiliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 14:08

Ketojenik diyetin egzersiz üzerindeki etkileri son yıllarda bilimsel araştırmaların odağında yer alıyor. Düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeriğine dayanan bu beslenme modeli, vücudun enerji kullanım biçimini değiştirerek fiziksel performans ve dayanıklılık üzerinde belirleyici rol oynayabiliyor. Özellikle egzersizle birlikte uygulandığında, metabolik adaptasyon süreçlerini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Bilim insanları, sağlıklı bir yaşam için beslenme ve fiziksel aktivitenin birlikte ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanları, sağlıklı bir yaşam için beslenme ve fiziksel aktivitenin birlikte ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Son araştırmalar, ketojenik diyetin egzersizle desteklendiğinde metabolik sağlık üzerinde daha belirgin etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.

Adını vücudun enerji üretiminde karbonhidrat yerine yağları kullanmaya başladığı ketozis durumundan alan ketojenik diyet; yüksek yağ, düşük karbonhidrat prensibine dayanıyor. Bu beslenme modelinde tahıllar ve nişastalı gıdalar sınırlandırılırken, yağ oranı yüksek besinler ön plana çıkıyor. Ancak bu yönüyle uzun süredir tartışmaların odağında yer alıyor.

Virginia Tech Carilion School of Medicine bünyesinde görev yapan fizyolog Sarah Lessard ve ekibi tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, ketojenik diyet ile egzersizin birlikte etkisi incelendi.

Virginia Tech Carilion School of Medicine bünyesinde görev yapan fizyolog Sarah Lessard ve ekibi tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, ketojenik diyet ile egzersizin birlikte etkisi incelendi.

Araştırmada yüksek kan şekeri seviyesine sahip deneklerin uygulanan sıkı ketojenik diyetle kısa sürede normal değerlere ulaştığı gözlemlendi. Ancak asıl dikkat çekici bulgu, diyetin egzersizle birleştiğinde ortaya çıktı. Düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte deneklerin kas yapısında iyileşme görüldü; kasların oksijeni kullanma kapasitesi arttı ve dayanıklılıkları yükseldi.

Elde edilen veriler, kasların zamanla daha “oksidatif” hale geldiğini ve aerobik egzersize daha verimli yanıt verdiğini ortaya koyuyor. Bu da özellikle metabolik sorunları olan bireylerde egzersizin etkisinin beslenme düzeniyle doğrudan ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte araştırmanın hayvanlar üzerinde yürütülmüş olması önemli bir sınırlılık olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bazı bulgular, düşük karbonhidrat alımının egzersiz performansını sınırlayabileceğine de işaret ediyor.

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
