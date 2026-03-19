Ketojenik Diyet Egzersizi Nasıl Etkiliyor?

Araştırmada yüksek kan şekeri seviyesine sahip deneklerin uygulanan sıkı ketojenik diyetle kısa sürede normal değerlere ulaştığı gözlemlendi. Ancak asıl dikkat çekici bulgu, diyetin egzersizle birleştiğinde ortaya çıktı. Düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte deneklerin kas yapısında iyileşme görüldü; kasların oksijeni kullanma kapasitesi arttı ve dayanıklılıkları yükseldi.

Elde edilen veriler, kasların zamanla daha “oksidatif” hale geldiğini ve aerobik egzersize daha verimli yanıt verdiğini ortaya koyuyor. Bu da özellikle metabolik sorunları olan bireylerde egzersizin etkisinin beslenme düzeniyle doğrudan ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte araştırmanın hayvanlar üzerinde yürütülmüş olması önemli bir sınırlılık olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bazı bulgular, düşük karbonhidrat alımının egzersiz performansını sınırlayabileceğine de işaret ediyor.