Elektrikli Mopun Hayat Kurtardığı 10 An
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Evdeki zeminleri süpürmek, neyse ki muhteşem teknolojik süpürgeler sayesinde artık çok keyifli. Ama süpürülen zeminleri silmek, hala birçoğumuzun korkulu rüyası. Oysa artık onun için de teknolojik ve çok işlevsel yepyeni bir ekipman mevcut: Philips OneUp Elektrikli Mop!
Geleneksel paspasların kova kova su taşımayı gerektiren ve ne yaparsanız yapın her yerde su lekesi bırakan o ağır ve yorucu devri artık kapanıyor. Yanınızda Elektrikli Mop olduğu sürece sizinkinden temiz ev olmayacak!
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1. Kova kova su taşıma çilesinin bittiği an.
2. Yerleri temiz suyla silme lüksünü hissettiğiniz an.
3. Hijyenik temizlik garantisiyle keyiflendiğiniz an.
4. Daha kısa sürede tüm evi sildiğiniz an.
5. Evin her yerini rahat rahat temizleme keyfini çıkardığınız an.
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6. Zeminlerde su lekesinin kalmadığını gördüğünüz an.
7. Ped temizliği düşünme derdinin bittiği an.
8. Zemin farkı gözetmediğiniz o an.
9. Tüm evi tek şarjla temizlediğiniz an.
10. Sudan ve deterjandan tasarruf ettiğiniz an.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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