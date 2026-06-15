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Elektrikli Mopun Hayat Kurtardığı 10 An

etiket Elektrikli Mopun Hayat Kurtardığı 10 An

Özge
Özge - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 09:16
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Evdeki zeminleri süpürmek, neyse ki muhteşem teknolojik süpürgeler sayesinde artık çok keyifli. Ama süpürülen zeminleri silmek, hala birçoğumuzun korkulu rüyası. Oysa artık onun için de teknolojik ve çok işlevsel yepyeni bir ekipman mevcut: Philips OneUp Elektrikli Mop!

Geleneksel paspasların kova kova su taşımayı gerektiren ve ne yaparsanız yapın her yerde su lekesi bırakan o ağır ve yorucu devri artık kapanıyor. Yanınızda Elektrikli Mop olduğu sürece sizinkinden temiz ev olmayacak!

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1. Kova kova su taşıma çilesinin bittiği an.

Philips OneUp’ın hayatınıza katacağı en büyük artılardan biri, evin her yerine kova kova su taşıdıktan sonra yaşadığınız bel ağrısını tarihe karıştırmasıdır. Temiz ve kirli suyu ayıran entegre su haznesi sayesinde, ekstra kovaya ya da yorucu bez sıkma hamlelerine gerek kalmaz. Böylece kova taşımadan, bez sıkmadan ya da durulama yapmadan zahmetsiz temizlik keyfini çıkarırsınız.

2. Yerleri temiz suyla silme lüksünü hissettiğiniz an.

2. Yerleri temiz suyla silme lüksünü hissettiğiniz an.

Geleneksel paspasların simsiyah su kovasıyla evi temizlemek, asla gerçek bir temizlik değildir. İşte kiri ve pisliği tüm eve yayma dönemi de Elektrikli Mop sayesinde kapanır. Çünkü entegre su tanklarındaki kirli ve temiz su asla birbirine karışmaz. Patentli OneUp teknolojisinden kaynaklanan bu özellik, paspaslardan her zaman kirli suyu emip zeminlere temiz su vermenizi sağlar. Üstelik şeffaf tasarım sayesinde kirli ve temiz su haznelerinin ne kadar dolu olduğunu her adımda kontrol edebilirsiniz.

3. Hijyenik temizlik garantisiyle keyiflendiğiniz an.

Temiz ve kirli suyu ayırmama teknolojisi, başlı başına bir devrimdir ve genel temizlik kalitesini bir anda zirveye taşır. Ama Philips OneUp teknolojisi, aynı zamanda yerde birikmiş yağ, leke, kir ve ince tozları temizlemek için de harikadır. Hatta bakterileri %99,9 oranında gidererek gerçek anlamda pırıl pırıl zeminler elde etmenizi sağlar.

4. Daha kısa sürede tüm evi sildiğiniz an.

Evde odadan odaya kova ve paspas taşımak, eşyalarının altına ulaşmak için tüm mobilyaları yerinden etmek, Elektrikli Mop sayesinde çok gerinizde kalır. Sadece tuşuna basıp evde gönlünüzce temizlik yapar, incecik tasarım sayesinde en zorlu köşelere bile ulaşırsınız. Üstelik suyu sürekli yenileme derdi de ortadan kalkar. Bu da size dertsiz, tasasız, hafif ve ışıldayan zeminleri normalden çok daha kısa sürede sağlar.

5. Evin her yerini rahat rahat temizleme keyfini çıkardığınız an.

5. Evin her yerini rahat rahat temizleme keyfini çıkardığınız an.

Klasik paspaslarla temizlik yaparken mobilya altlarına ya da köşe noktalara ulaşmak tam bir çiledir. Hafif tasarımı ve kablosuz kullanımıyla evin her yerinde kolay manevra yapmanızı sağlayan Philips OneUp Elektrikli Mop ise bu çileyi de rafa kaldırır. 360 derece dönen menteşesi sayesinde en alçak mobilyaların altını kolayca temizleyebilir ya da süpürgeliklerin keskin köşelerinde zahmetsiz ışıltı elde edebilirsiniz. Yani köşelerde biriken tozlarmış, saçlarmış hepsi bir anda hayatınızdan çıkar gider.

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6. Zeminlerde su lekesinin kalmadığını gördüğünüz an.

Yerleri silip silip geri dönüp baktığınızda tüm evin su lekesi ya da paspas izi olduğunu görmek, tam bir hayal kırıklığı değilse nedir? Elektrikli Mop’un, normal bezlerden çok daha hızlı kuruyan OneUp pedleri, zemindeki suyu ideal oranda çeker ve geride fazla ıslaklık bırakmadığından su izlerine de neden olmaz. Temiz ve kirli suyu karıştırmayan teknoloji ise zeminlerde izsiz, kusursuz, berrak temizlik yapmanızın temel nedenidir.

7. Ped temizliği düşünme derdinin bittiği an.

Temizlik sonrası paspas kovasını yıkamak da bezini temizlemek de ayrı bir derttir. Philips OneUp Elektrikli Mop sayesinde hayatınızda böyle dertleriniz olmaz. Çünkü değiştirilebilir pedleri, 30 derece hassas programda yıkayabilir ve 6 aya kadar tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Mop üzerindeki kirli su haznesini ise sadece boşaltarak tüm kire, toza, alerjenlere “Elveda” diyebilirsiniz.

8. Zemin farkı gözetmediğiniz o an.

8. Zemin farkı gözetmediğiniz o an.

Evinizdeki fayans, parke, vinil ve taş gibi zeminlerin tümünde tek bir ekipmanla temizlik yapmak artık size lüks gibi görünmesin. Çünkü OneUp Elektrikli Mop, bu zeminlerin tümünde aynı verimlilikle çalışır ve temizlik kalitesini artırır. Mopların hızlı kuruyan yumuşacık yapısı, en hassas zeminlere bile zarar vermez ve tüm zeminlerde parıltılı, ışıl ışıl hijyen sunar. Yani zemine göre öyle ekipman falan değiştirmeniz gerekmez.

9. Tüm evi tek şarjla temizlediğiniz an.

Philips OneUp Elektrikli Mop, uzun ömürlü ve hızlı şarj edilebilir pil gücüne sahiptir. Tek bir şarjla tam 3 saatlik ev temizliğine yeter de artar bile. Geceden USB ile şarja taktığınız pil, 8 saatte tamamen şarj olur ve kullanıma hazır hale gelir. 70 dakikaya kadar dayanan şarj kapasitesi 125 m2 daireler için çok idealdir. Yani onunla ekipman şarjını ve gücünü düşünme zorunluluğu da ortadan kalkar.

10. Sudan ve deterjandan tasarruf ettiğiniz an.

10. Sudan ve deterjandan tasarruf ettiğiniz an.

Yer silme, özellikle de ışıldayan zeminler elde etme, sandığınızdan çok daha ekonomik olabilir. Geleneksel paspasların kova kova su harcatan ve her su yenilemede bolca deterjan kullanmayı gerektiren devri, Elektrikli Mop sayesinde sona erer. Tek su haznesiyle 50 m2’ye kadar temizlik yapma kapasitesi, sudan %90’a varan tasarruf edineceğiniz anlamına gelir. Üstelik 1 kartuş 3 şişe deterjan yerine geçtiğinden genel temizlikte çok daha az deterjan kullanmış olursunuz. OneUp Elektrikli Mop için özel olarak formüle edilen konsantre solüsyon, hem daha etkili temizlik garantisi sunar hem de paspas ömrünü uzatır. Özetle hayatınızın her anında “Kazan-Kazan” sistemi aktif olur.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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