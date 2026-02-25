Sevgili Akrep, bugün seni biraz sarsacak bir durumla karşı karşıyasın. Mars ve Uranüs'ün dinamik enerjisi, iş hayatında ani bir dönüşüme sebep olacak. İş ortağının sana karşı olan tutumu ya da imzaladığın o önemli sözleşmeyle ilgili çıkan bir sorun, senin için masayı devirmek için yeterli olacak.

Tam da bu noktada, bugün 'kimseye ihtiyacım yok' diyerek bağımsızlığını ilan edeceksin. Bu süreçte, rakiplerinin zayıf anını yakalayacak ve eski ortağının bile aklına gelmeyen bir hamle yaparak piyasayı şaşırtacaksın. Tek başına olduğunda ne kadar güçlü ve yenilmez bir stratejist olduğunu herkese göstereceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise evlilik, nişan veya uzun vadeli planlar gibi ağır ve kurallı konular gündemden düşüyor. Gelecek hakkında konuşmak yerine, sadece şu anın ilkel hissine odaklanmak isteyeceksin. Sözler vermeden, beklentilere girmeden sadece bedenin ve ruhunun birleştiği o özgürleşme anı bile sana uzun zamandır aradığın o derin nefesi aldıracak. Bu kez aradığın aşk değil, sadece özgür olmak isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…