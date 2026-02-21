Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, aile ve kariyer dengende büyüme fırsatları sunuyor. Bu büyüme, evinin rahatlığında yürüttüğün bir iş projesi, gayrimenkul yatırımları ya da ailenin desteği sayesinde karşına çıkacak bir fırsat şeklinde olabilir.

Pazar gününü, huzurlu bir ortamda, derin planlar yaparak değerlendirebilirsin. Paranı ve gücünü nasıl değerlendireceğini iyi düşün! Bunun için yakın çevren, ailen ve ortaklarınla ortak bir yol bulduğunda; yeni iş düzenine liderlik edebilirsin. Kazanmaya ve kazandırmaya hazırsın. Bu fırsatı sakın kaçırma!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, yıldızlar senin için oldukça sıcak bir dönem vadediyor. Bu dönemde partnerlerinle daha derin ve anlamlı bir bağ kurma fırsatı bulacaksın. Tutkulu yakınlaşmalar, heyecan verici sürprizler ve romantik jestlerle şehvet de dolacaksın. Bugünün tadını çıkarmaya odaklanmalı, aşktan keyif aldığın kadar arzularına kapılmayı de seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…