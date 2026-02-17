onedio
18 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu
18 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:10

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 18 Şubat Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş'in Balık burcuna geçişi ile beraber, iletişim trafiğin hızlanıyor ve kariyerinde hareketlilik başlıyor. Sözleşmeler, görüşmeler ve belki de bir iş seyahati, ajandanı dolduracak gibi görünüyor. İkna kabiliyetin bugünlerde tavan yapmış durumda; bu da senin önemli bir anlaşmayı başarıyla sonuçlandırabileceğin anlamına geliyor.

Tabii eğer eğitim, yazı, medya veya satış alanında çalışan bir Oğlak burcuysan, bu dönem oldukça verimli olacaktır. Yeni bir kursa başlamak ya da belki bir sertifika programına katılmak, uzun vadede sana ciddi kazançlar sağlayabilir. Kişisel gelişim ile iş hayatında gücüne güç katma vakti geldi. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesajlaşmalar ve sürpriz davetler seni bekliyor. Bekar bir Akrep burcuysan, sosyal medya üzerinden bir tanışma ihtimali söz konusu. Günümüz dünyasının enerjisine kapılıp bu heyecana odaklanırsan, belki de yeni bir aşk kapıdadır! Tutkulu ve heyecanlı ruh halinle yeni maceralara kapılmaya da hazır ol. Ama dikkatli ol demekten de kendimizi alamıyoruz, kalbini kime emanet ettiğini iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
