Sevgili Akrep, bugün Güneş'in Balık burcuna geçişi ile beraber, iletişim trafiğin hızlanıyor ve kariyerinde hareketlilik başlıyor. Sözleşmeler, görüşmeler ve belki de bir iş seyahati, ajandanı dolduracak gibi görünüyor. İkna kabiliyetin bugünlerde tavan yapmış durumda; bu da senin önemli bir anlaşmayı başarıyla sonuçlandırabileceğin anlamına geliyor.

Tabii eğer eğitim, yazı, medya veya satış alanında çalışan bir Oğlak burcuysan, bu dönem oldukça verimli olacaktır. Yeni bir kursa başlamak ya da belki bir sertifika programına katılmak, uzun vadede sana ciddi kazançlar sağlayabilir. Kişisel gelişim ile iş hayatında gücüne güç katma vakti geldi.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesajlaşmalar ve sürpriz davetler seni bekliyor. Bekar bir Akrep burcuysan, sosyal medya üzerinden bir tanışma ihtimali söz konusu. Günümüz dünyasının enerjisine kapılıp bu heyecana odaklanırsan, belki de yeni bir aşk kapıdadır! Tutkulu ve heyecanlı ruh halinle yeni maceralara kapılmaya da hazır ol. Ama dikkatli ol demekten de kendimizi alamıyoruz, kalbini kime emanet ettiğini iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…