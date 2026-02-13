onedio
14 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

13.02.2026 - 18:16

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Şubat Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi biraz karmaşık. Beklediğin bir terfinin senin yerine bir başkasına verildiğini görebilirsin. Kontrolün sende olmadığını hissetmek ise seni biraz huzursuz edebilir. Ancak hemen endişelenme, zira henüz oyun bitmiş değil! Belki de perde arkasında senin lehine işleyen bazı durumlar bile olabilir.

Hafta sonu kapıda ve işi senden kapan güçlü rakibinle aranda geçecek bir konuşma, güç dengelerini tamamen değiştirebilir. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu masaya yatırma vakti gelmiştir. Hadi güç ve başarı söz konusu olduğunda biraz daha net ol! Risk almaktan, rekabete girmekten ve kendini göstermek için işin içine entrika katmaktan da korkma. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların yoğun olduğu bir atmosfer söz konusu! Ancak bu kez, sözlerin değil de sessizliğin daha etkili olacağı bir dönemden geçtiğini söylemeliyiz. Hatta açıkça dile getirmeliyiz ki bugün, partnerinle güç savaşına girmekten kaçınmalısın. Onunla aranda bir üstünlük yarışı olmadığını kabul etmeli, duygularını kucaklamalısın. Bu bir yarış değil, kabul et! Kazanın ise aşk, yani 'siz' olmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

