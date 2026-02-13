Sevgili Akrep, bugünün enerjisi biraz karmaşık. Beklediğin bir terfinin senin yerine bir başkasına verildiğini görebilirsin. Kontrolün sende olmadığını hissetmek ise seni biraz huzursuz edebilir. Ancak hemen endişelenme, zira henüz oyun bitmiş değil! Belki de perde arkasında senin lehine işleyen bazı durumlar bile olabilir.

Hafta sonu kapıda ve işi senden kapan güçlü rakibinle aranda geçecek bir konuşma, güç dengelerini tamamen değiştirebilir. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu masaya yatırma vakti gelmiştir. Hadi güç ve başarı söz konusu olduğunda biraz daha net ol! Risk almaktan, rekabete girmekten ve kendini göstermek için işin içine entrika katmaktan da korkma.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların yoğun olduğu bir atmosfer söz konusu! Ancak bu kez, sözlerin değil de sessizliğin daha etkili olacağı bir dönemden geçtiğini söylemeliyiz. Hatta açıkça dile getirmeliyiz ki bugün, partnerinle güç savaşına girmekten kaçınmalısın. Onunla aranda bir üstünlük yarışı olmadığını kabul etmeli, duygularını kucaklamalısın. Bu bir yarış değil, kabul et! Kazanın ise aşk, yani 'siz' olmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…