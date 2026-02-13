Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları seni sarmalamış gibi görünüyor. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin duyguların yoğunluğu, bugünün atmosferini belirliyor. Ancak bu kez dilinden dökülen sözlerin değil, sessizliğin ve anlam yüklü bakışların daha büyük bir etkisi olacak. Yani, bu dönemde sessizlik altın değerinde.

Ayrıca, bugün partnerinle güç savaşına girmekten kaçınman gerektiğini de belirtmeliyiz. Unutma ki aşk bir üstünlük yarışı değil, birlikte yaşanan duygusal bir deneyimdir. Partnerinle aranda bir güç mücadelesi olmadığını kabul et ve duygularını kucakla. Kendini bu duygusal dalganın içinde serbest bırak, aşkın sıcak kollarına kendini bırak. Bu bir yarış değil, aşkın ve sevginin birlikteliği. Kazanman gereken tek şey ise aşkın kendisi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…