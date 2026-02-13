Sevgili Akrep, bugün senin için biraz daha hareketli ve enerjik bir gün olabilir. Gezegenlerin konumu ve enerjileri, özellikle kaslarında bir miktar sıkılık hissetmene neden olabilir. Bu durum, özellikle sırt bölgende daha belirgin bir şekilde kendini gösterebilir.

Bu tür gerginlikler, genellikle yoğun bir günün ardından veya belirli bir aktivite sonrasında ortaya çıkar. Ancak endişelenme, çünkü bu durum tamamen geçici ve kontrol altına alınabilir bir durum. Aslında, bu durumun üstesinden gelmenin en iyi yolu, biraz zaman ayırıp kontrollü bir şekilde esnemek olabilir.

Esneme hareketleri, kaslarını rahatlatmanın yanı sıra kan dolaşımını da hızlandırır. Bu sayede hem kas sıkılığından kurtulabilir hem de enerjini yükseltebilirsin. Belki biraz yoga yapabilir veya bir yürüyüşe de çıkabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…