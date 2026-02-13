Sevgili Akrep, bugünün enerjisi biraz dalgalı ve karmaşık olabilir, bu yüzden hazırlıklı ol. Beklediğin bir terfi ya da işteki bir yükselme, umduğun gibi senin yerine belki de bir başkasının kucağına düşebilir. Bu durum, kontrolün tamamen sende olmadığı hissini uyandırabilir ve bu da seni biraz huzursuz edebilir. Ancak hemen panik yapma, çünkü oyunun son düdüğü henüz çalmış değil. Belki de senin bile farkında olmadığın, perde arkasında senin lehine işleyen bazı durumlar olabilir.

Hafta sonu hemen kapıda ve iş yerinde seninle aynı hedefleri taşıyan güçlü rakibinle aranda geçecek bir konuşma, güç dengelerini baştan aşağıya değiştirebilir. Belki de bir süredir kafanı kurcalayan bir konuyu masaya yatırma vakti gelmiştir. Hadi, güç ve başarı söz konusu olduğunda biraz daha net ol ve korkusuzca ilerle. Risk almaktan, rekabete girmekten ve kendini göstermek için işin içine biraz entrika katmaktan çekinme. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…