Sevgili Akrep, iş hayatında hiç kontrolünü kaybettiğin bir an oldu mu? Eğer olduysa, bugünün enerjisi sana biraz tanıdık gelebilir. Güneş ile Chiron'un altmışlık dansının etkisi altında, kontrolün tamamen ellerinden kayıp gittiğini hissedeceğin bir an yaşayabilirsin. Her şeyin sanki senin dışında, senin kontrolün dışında hareket ettiğini düşünebilirsin. Ancak panik yapma, derin bir nefes al ve sakin ol. Çünkü bu durumda bile iç sesin ve sezgilerin senin en büyük rehberin olacak.

Belki de daha önce pek önemsemediğin veya biraz göz ardı ettiğin o iç ses, bugün seni doğru yola yönlendirecek. Güneş’in parlak ışığı, Chiron’un şifa dolu alanına dokunurken, iş hayatında alman gereken kararlarla ilgili korkuların bir bir ortadan kalkacak. İşte tam da bu anda, her zamankinden daha kararlı ve ayakları yere sağlam basan adımlar atabileceksin. Kontrolü kaybetmekten ziyade, aslında yeni bir düzen inşa ettiğini anlayacak ve istediğin sonuçları elde etmek için emin adımlarla hedeflerine doğru ilerleyeceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…